Amazonセール情報大紹介！ 第204回
【2万9,580円→1万6,252円】ブラックシリーズ・ライトセーバー（ベイラン・スコール）が過去価格から大幅割引
2025年10月16日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Hasbro（ハズブロ）スター・ウォーズ ブラックシリーズ フォース FX ライトセーバー ベイラン・スコール G0701登場！
Hasbro（ハズブロ）から、『スター・ウォーズ：アソーカ』に登場するベイラン・スコールのライトセーバーをモチーフにした「ブラックシリーズ フォース FX ライトセーバー ベイラン・スコール G0701 」がAmazonタイムセールに登場しました。
価格2万9,580円のところ、今なら45％OFFの1万6,252円で購入できます。
スター・ウォーズの映画やドラマに登場するキャラクターのフィギュアや、大人から子供でも楽しめるロールプレイアイテムまで、精巧なデザインと装飾で再現されたアイテムが勢ぞろいのHasbro Japanストアでは、期間限定セール開催中。
Hasbro（ハズブロ）スター・ウォーズ ブラックシリーズ フォース FX ライトセーバー ベイラン・スコール G0701の特徴
① フォースを体感しよう！
『スター・ウォーズ：アソーカ』に登場するベイラン・スコールのライトセーバーをモチーフにしたデザインと装飾が施されています。ブラックシリーズは、スター・ウォーズ ギャラクシーを象徴するライトセーバーを再現するために、リアルな外観、手触り、パフォーマンスを生み出すアドバンストLEDを搭載しています。
② プログレッシブ・イグニッション
金属製の柄に付いているスイッチをオンにすると、ブレードの点火シーケンスが起動し、アドバンストLEDが点灯してスムーズにエフェクトが作動します。
③ デュエル・エフェクト＆バトルシーン
ライトセーバーを上に向けてボタンを長押しすると、ライトセーバー同士がクラッシュするデュエル・エフェクトが聞こえます。ボタンを4回押して長押しすると、バトルシーンのサウンドが楽しめます。
製品仕様
サイズ：101.6×19.1×9.2（cm）
重量：1.13kg
安全警告
警告:このおもちゃは、感作した人でもてんかんを引き起こす可能性のある閃光を生成します。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、45%OFFの1万6,252円で購入可能です。
オビ＝ワン・ケノービが「より文化的だった時代の格調高い武器」と呼ぶライトセーバー。おなじみのシーンの再現や、自分だけのシーンを作り上げてみませんか？
