選ばれるには理由がある。欲しい機能全部入りのAnkerポータブル電源が38％オフ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Anker Solix C1000 Portable Power Station登場！

モバイル充電ブランドのAnker（アンカー）から、業界屈指のコンパクトさを実現したポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」がAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格11万9,900円のところ、今なら38％OFFの7万4,900円で購入できます。ただいまAmazonおすすめ商品としてプッシュされている注目のアイテムです。

Anker Solix C1000 Portable Power Stationの特徴

① 速い、パワフル、長寿命

Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化。Anker独自の急速充電技術により、100％充電までわずか58分。

② 業界屈指のコンパクトさ

大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15％省サイズ化しました※。

※2023年9月時点 Anker調べ

③ 90%以上の家電を動かすパワフルさ

ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電※に給電可能。

※精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外

④ もしもの時に心強い

一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のオフ機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制（半年で約5％）。いざという時に最大限の電力を残すことができます。

製品仕様

バッテリー容量：1056Wh

サイズ/重さ：約37.6×26.7×20.5cm/約12.9kg

100%満充電までの最短時間：約58分（ACコンセント）

AC出力（定格/瞬間）：1500W（50/60Hz）/2000W

電池寿命：3,000回

本体充電方法：ACコンセント/ソーラーパネル/シガーソケット

対応ソーラーパネル：Solix PS100/200/400

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、38%OFFの7万4,900円で購入可能です。

もしもの時に心強い防災機能を備え、初めての1台にピッタリです。いつもより4万5,000円も安く購入できるこの機会をお見逃しなく！