Amazonセール情報大紹介！ 第199回
焼く・煮る・蒸すが全部できる！ SOLEMOODホットプレートが今だけ26％オフ【Amazonタイムセール】
2025年10月16日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】SOLEMOODの多機能ホットプレートが26％オフ！焼肉・たこ焼き・しゃぶしゃぶが1台で楽しめる
Amazonで開催中のタイムセールで、SOLEMOODの多機能ホットプレートが26％オフの10,215円で販売中。焼肉、たこ焼き、しゃぶしゃぶを1台で楽しめる人気商品です。
過去1ヵ月で100台以上を売り上げたヒットモデルで、家庭用にもギフトにもおすすめです。
4種類のプレートで料理の幅が広がる
たこ焼き・平面・波型・深鍋の4プレートを付け替えて、焼く・煮る・蒸すが自由自在。1200Wの高火力で食材をムラなく加熱します。
焦げ付きにくくお手入れ簡単
熱伝導に優れたアルミ鋳物×フッ素コーティングで、焦げ付きにくく後片付けもラク。毎日の料理がぐっと快適になります。
温度調節と安全設計で安心
65〜250℃の温度調整に対応し、ダイヤル操作で簡単コントロール。サーモスタットと温度ヒューズを搭載し、過熱を防止します。
おしゃれなデザインで食卓を彩る
シンプルで清潔感のあるオフホワイトカラーが特徴。どんなキッチンにも馴染むスタイリッシュなデザインです。
まとめ：今なら26％オフでお得に購入
SOLEMOODの多機能ホットプレートは、手軽さ・デザイン性・コスパを兼ね備えた万能調理器。Amazonタイムセール中の今がチャンスです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第201回
トピックス無理をしないで運動不足解消！ 多彩なプログラム内蔵のルームランナー【Amazonタイムセール】
-
第200回
トピックス充電器はこれ1つでOK！ 超コンパクトなAnker急速充電器が4,490円【Amazonタイムセール】
-
第198回
トピックス松屋がほぼ半額で食える!? カレギュウセットがAmazonタイムセールで4,729円
-
第197回
トピックスたまに見る地上波テレビがつまらなくてイライラ。だったらチューナーレステレビに買い替えよう【Amazonタイムセール】
-
第196回
トピックスセールは本日まで！ 身分証明書スロットが付いたiPhone用ウォレット＆スタンドが24％オフ【SATECHI秋大感謝祭】
-
第195回
トピックス一度使えばやめられない！ 超軽量のゲーミングマウスがAmazonタイムセールで特価で手に入る！
-
第194回
トピックステレビの音質がイマイチだと感じたらコレ！ 今ならSONYサウンドバーが19％オフ【Amazonタイムセール】
-
第193回
トピックス【2秒でポカポカ】山善の速暖ヒーターがAmazonタイムセールで10％OFF
-
第192回
トピックス明日まで34％オフ！ Mac Mini M4 ハブ＆スタンドが1万857円【SATECHI秋大感謝祭】
-
第191回
トピックス【Amazonタイムセール】Type-CとLightningケーブルを内蔵した小型モバイルバッテリーが15％オフ
- この連載の一覧へ