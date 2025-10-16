無理をしないで運動不足解消！ 多彩なプログラム内蔵のルームランナー【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】ALINCO ルームランナー AFJ3023AW登場！

ALINCO（アルインコ）から、時速1.0kmから最高10.0kmまでの速度調整が可能なルームランナー「AFJ3023AW」がAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格5万4,800円のところ、今なら10％OFFの4万9,300円で購入できます。

ALINCO ルームランナー AFJ3023AWの特徴

① 時速10km/hまで対応

時速1.0kmから最高10.0kmまでの速度調整が可能です。体力に自信がなく、早い速度のランニングが難しい方はウォーキングマシンとして利用可能です。走行ベルトには膝や足首の負担を軽減するクッションラバーを採用し、体に優しく走行できます。

② 12種類のプログラム

12種類の多彩なプログラムを内蔵。目的にあった運動が選べ、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動ができます。

③ 便利な機能多数

4/6/8kmまで速度を一気に調節できる速度ワンタッチボタンを搭載。さらにタブレットが置けるサイズのトレー付きなので、音楽や動画を見ながら楽しく運動することができます。

傾斜角度は手動で1/2/3°の3段階調節が可能なので、傾斜をつけて短時間でも効率的に運動することも可能です。

ハンドルのグリップセンサーを握ることで心拍数が測定できます(連続使用時間:60分)。

本体はキャスター付きで折りたたんで移動・保管することができるので、使用しない時もかさばらず省スペースです。

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、10%OFFの4万9,300円で購入可能です。

おうちジムで気軽に運動不足を解消しませんか？ 運動不足を実感している方は、5万円以下で買える、このルームランナーをチェックしてみてはいかがでしょうか。