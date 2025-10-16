このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第202回

Marshall独特のサウンド！ お気に入りの曲がいつもと違う!? 完全ワイヤレスイヤホン「Minor IV」が20％オフ

2025年10月16日 13時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Marshall 完全ワイヤレスイヤホン Minor IV登場！

　世界中のミュージシャンから愛用されてきたイギリスのギターアンプメーカーMarshall （マーシャル）から、完全ワイヤレスイヤホン「Minor IV」がAmazonタイムセールに登場しました。

　参考価格1万9,980円のところ、今なら20％OFFの1万5,980で購入できます。過去1か月で300点以上購入されている人気商品です。

アマゾンでMarshall 完全ワイヤレスイヤホン Minor IVを入手

Marshall 完全ワイヤレスイヤホン Minor IVの特徴

① マーシャルシグネチャーサウンド

　ディテールの細かい高音、クリアな中域、そして力強い低音が、お気に入りの曲にまったく新しいレベルのパワーを注入します。あらゆる周波数が鮮明に聞こえるため、妥協のないサウンドを実現します。

② 最大約30時間の連続再生

　1回の充電で最大約7時間、充電ケースを使用して最大30時間の再生が可能です。また、クイックチャージ機能により15分の充電で約3時間の再生が可能です。

③ 音のコントロールとカスタマイズ

　タッチセンサーにより、曲の再生、停止、曲送り、曲戻し、音量調整などがタップで簡単に操作できます。オーディオを好みに合わせてカスタマイズするには、専用のMarshallアプリをダウンロードしてください。

ブランド紹介

　Marshallはギターアンプの世界で半世紀以上に渡りイノベーションの最前線に立ち続け、イギリスの象徴的なブランドとして世界中の著名なミュージシャンからも愛用されています。

　また、Marshall社は最先端の製品デザインと開発に加え、60s、70s 、80sのロックとブリティッシュ・ブルースミュージックを定義づけた歴史的なギターアンプをハンド・ワイヤードとして復刻させています。

　今日も、MarshallはイギリスのBletchleyにてヴィンテージでモダンな製品を作り続けています。

