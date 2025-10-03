神戸の食通を唸らせたおでんの概念を覆す「島おでん」、東京・丸の内に初出店！！

おでんといえば、冬の定番料理。でも、その常識が覆されるかもしれません。神戸で行列の絶えなかった専門店『島おでん MIKE』が、ついに東京・丸の内にオープンするんです。

「島おでん」は、鱧（はも）で引いた澄んだ出汁が特徴。口にした瞬間、その繊細かつ深い旨味に誰もが驚くはず。これはもう、あなたが知っているおでんではありません。新しい食の扉を開いてくれるかも！？

丸の内ブリックスクエアに新たなグルメスポットが登場

10月17日（金）、丸の内ブリックスクエアに島おでん専門店「島おでん MIKE」がニューオープン。神戸で「おでんの概念を変える一椀」として注目を集め、淡路島の豊かな食材を掛け合わせた料理を提案しいます。

島おでんとは、淡路島の塩とハモを使った出汁と、旬の素材で作ったおでんのこと。店では瀬戸内の風土を活かしたおばんざいや日本料理を揃え、こだわりの日本酒の数々も味わうことができます。

MIKEの旬素材と名物のコース

￥6,500

コースでは、本日のおばんざい3種や「名物 季節の島さつま揚げ」「MIKEの選べる鱧出汁おでん三種」「淡路産牛串」などが楽しめます。

鱧出汁おでん、季節のおすすめやおばんざいなど、アラカルト料理も用意しています。

島おでん MIKE 丸の内店

住所：東京都千代田区丸の内2丁目6-1 丸の内ブリックスクエア 3F

営業時間：11:00～15:00（LO14:00）

17:00～23:00（FOOD LO22:00 DRINK LO 22:30）

定休日：施設に準ずる