「憧れるのをやめましょう」普段は手が出づらいお高めワインが手ごろに飲めちゃう5日間
2011年のシャトー・ラトゥール・マルティヤックとか、クレール・ミロンの2009年もあるし、2017年のオルム・ド・ペズがあったとか。まあ、ワインが好きなら誰しもが聞いたことがあるようなボトルたちがやっぱりあると思うんですけど。この5日だけは…。
新丸ビルに店を構えるカジュアルワインバル「MITAN」が2025年10月25日に8周年を迎えます。それを記念して、10月27日(月)から8周年記念フェアを開催。高級ワインが特別価格で飲めたり、限定メニューを提供していたりと盛りだくさんです！
高級ワインを特別プライスで
フランス最優秀職人章（M.O.F)受章のEric Trochon (エリック・トロション)と手掛ける、ボルドー地方の伝統菓子「カヌレ」をオリジナルアレンジしたショップ併設のカジュアルワインバル「MITAN」が2025年10月25日に8周年を迎えます。その感謝を込めて10月27日(月)～ 10月31日(金)に8周年記念フェアを開催。
普段はボトルでしか注文ができないワインを数杯限定、破格の値段で「スペシャル グラスワイン」として提供します。店の看板商品「カヌレ」とゆかりの深い地「フランス・ボルドー地方」の銘醸ワインをラインナップしています。
また、厳選素材・高級食材をふんだんに使用し、この機会にしか楽しめない限定料理が登場。
柿を丸ごと使った生ハムとブラータチーズのカプレーゼ
滋賀県 近江 げんさん牛 サーロインのグリル
ワインと一緒に料理も楽しみたい！
MITAN
住所：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸ビルB1F
電話番号：03-3212-7305
営業時間：
月曜～木曜 11:00～22:00(L.O. 料理21:00 / ドリンク21:30)
金曜日 11:00～23:00(L.O. 料理22:00 / ドリンク22:30)
土曜日 11:00～21:00(L.O. 料理20:00 / ドリンク20:30)
日曜日、祝日 11:00～19:00(L.O. 料理18:00 / ドリンク18:30)
