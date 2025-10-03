【いいね殺到】思わず写真に撮りたくなる！東京駅ホテルの「うさぎカクテル」が可愛すぎ

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「バー＆カフェ カメリア」のオータムフルーツカクテル

　秋は月がきれいに見える気がします。十五夜こそ終わってしまいましたが、たとえ満月出なくてもお月見をしたっていいと思っています。

　そんな気分の時にぴったりなのが、東京ステーションホテルの「バー＆カフェ カメリア」で味わえる秋限定カクテル。月のウサギが跳ねているようなビジュアルが可愛いんです。

りんごと梨のフルーツカクテル

　11月30日（日）まで、東京ステーションホテルの「バー＆カフェ カメリア」でオータムフルーツカクテルを提供しています。

林檎のカルヴァドスサワー
￥2,200（税・サ込）
レシピ：カルヴァドス、りんご、レモンジュース、グレナデンシロップ、トニックウォーター

「バー＆カフェ カメリア」の「林檎のカルヴァドスサワー」

　秋の紅葉をイメージした、爽やかでフルーティーな一杯。スタンダードカクテル〈ジャックローズ〉をアレンジし、トニックウォーターで爽やかさをプラス。ピューレ状の国産りんごの甘酸っぱさがたまりません。

和梨のお月見ジントニック
￥2,200（税・サ込）
レシピ：国産ジン、和梨、ライムジュース、トニックウォーター

「バー＆カフェ カメリア」の「和梨のお月見ジントニック」

　国産ジンと和梨のピューレを組み合わせ、香りと甘みを引き立てました。ワイングラスの縁にはお団子に見立てた黒蜜風味の和梨と、ウサギをあしらって。

オータムフルーツカクテル
期間：2025年10月18日（土）～11月30日（日）
時間：11:30～16:00（15:00 L.O.）| 17:00～23:00（22:30 L.O.）
店舗：バー＆カフェ カメリア
料金：各2,200円
品名：林檎のカルヴァドスサワー | 和梨のお月見ジントニック
　※いずれもモクテル（ノンアルコール）でもご用意いたします。
予約・問い合わせ：公式サイト
　※食材の仕入れ状況により一部メニューや提供期間が変更となる場合がございます。

