【脱ランチ難民】もうお店選びで迷わない！　リニューアル完成のオアゾで秋ランチの「正解」３選

この秋、丸の内オアゾがすごいことになっています。開業20周年を迎えたオアゾのリニューアルがとうとう完成。1階のアトリウムの雰囲気が変わったり、新しいお店がオープンしたりと段階的に変化してきました。この秋2店舗が新規オープン、1店舗がリニューアルオープンしてついにファイナルです！

「今日のランチ、何にしよう…」という毎日の悩みを、20周年を迎えた丸の内オアゾが解決します！！

また、開業20周年を記念して「丸の内ポイントアプリスタンプラリー」を開催。ニューオープンのお店で食事すれば、スタンプラリーに参加できて一石二鳥！

1年間で10店舗がニューオープン、1店舗がリニューアルオープン

オアゾの大規模リニューアルがついに完成しました。新しい飲食店が続々オープン予定です。今回はリニューアルしたオアゾの新店舗の中から、この秋オープンの大正解グルメを３店舗ご紹介！

9月19日（金）NEW OPEN

魚菜と酒処 黒座さつき楼

丸の内オアゾ6階

干物や鮭の西京漬けなどを串焼きに仕立てた名物の魚菜串（さかなくし）を中心に、粋な魚料理と銘柄酒が楽しめます。ランチタイムには、鮮度抜群の魚を使ったお刺身や焼き魚の定食メニューを用意。リーズナブルで満足感のあるランチがうれしい！

11月1日（土）NEW OPEN

麺処直久 丸の内オアゾ店

丸の内オアゾ地下1階

創業当時から守り続けてきた「うまい」「安い」「早い」 の三つの「い志」を引き継ぐ志那そば屋。昔懐かしい一杯が堪能できます。

今秋 RENEWAL OPEN

妻家房 丸の内オアゾ店

丸の内オアゾ5階

韓国の伝統的な家庭料理を、現代的にアレンジした「モダンコリアン」。厳選された素材と調味料を使い、独自のレシピで仕上げた韓国料理です。

また、開業20周年を記念して「丸の内ポイントアプリスタンプラリー」を実施します。期間中、1会計税込1,000円以上の利用でデジタルスタンプが1つもらえます。スタンプを3つ集めると、抽選で2,000名様に丸の内ポイントアプリ500円クーポンをプレゼント！

アプリdeスタンプラリー

開催日時：10月10日（金）～11月11日（火）

スタンプ獲得条件：以下店舗にて、1,000円（税込）以上のご利用でそれぞれスタンプを１つ付与

①「鼎泰豊 丸の内オアゾS店」、「魚菜と酒処 黒座さつき楼」、「麺処直久 丸の内オアゾ店」いずれかの店舗のご利用

② 丸の内オアゾ５階・６階のいずれかの店舗のご利用

③ 上記以外の丸の内オアゾ内店舗のご利用（丸の内ポイント対象店舗）

※クーポン利用可能店舗：丸の内オアゾ内 丸の内ポイント対象店舗

※クーポン利用条件：1,000円（税込）以上のお会計時

※クーポン利用期間：2025年11月下旬配信～12月31日（水）有効（予定）

オアゾ

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4

営業時間：B1F～2F 物販・サービス 10:00～21:00、コンビニエンスストア6:00～24:00

1F～4F 書籍・文具 9:00～21:00

B1F レストラン 9:00～21:00

5・6F 11:00～23:00

定休日：年中無休（但し、1月1日及び法定点検日は除きます。）

※連休の場合は最終日のみ日曜・祝日と同様の営業時間となります。

※一部店舗は営業日・営業時間が異なります。詳しくは各店へお問合せください。