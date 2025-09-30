【脱ランチ難民】もうお店選びで迷わない！ リニューアル完成のオアゾで秋ランチの「正解」３選
この秋、丸の内オアゾがすごいことになっています。開業20周年を迎えたオアゾのリニューアルがとうとう完成。1階のアトリウムの雰囲気が変わったり、新しいお店がオープンしたりと段階的に変化してきました。この秋2店舗が新規オープン、1店舗がリニューアルオープンしてついにファイナルです！
「今日のランチ、何にしよう…」という毎日の悩みを、20周年を迎えた丸の内オアゾが解決します！！
また、開業20周年を記念して「丸の内ポイントアプリスタンプラリー」を開催。ニューオープンのお店で食事すれば、スタンプラリーに参加できて一石二鳥！
1年間で10店舗がニューオープン、1店舗がリニューアルオープン
オアゾの大規模リニューアルがついに完成しました。新しい飲食店が続々オープン予定です。今回はリニューアルしたオアゾの新店舗の中から、この秋オープンの大正解グルメを３店舗ご紹介！
9月19日（金）NEW OPEN
魚菜と酒処 黒座さつき楼
丸の内オアゾ6階
干物や鮭の西京漬けなどを串焼きに仕立てた名物の魚菜串（さかなくし）を中心に、粋な魚料理と銘柄酒が楽しめます。ランチタイムには、鮮度抜群の魚を使ったお刺身や焼き魚の定食メニューを用意。リーズナブルで満足感のあるランチがうれしい！
11月1日（土）NEW OPEN
麺処直久 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ地下1階
創業当時から守り続けてきた「うまい」「安い」「早い」 の三つの「い志」を引き継ぐ志那そば屋。昔懐かしい一杯が堪能できます。
今秋 RENEWAL OPEN
妻家房 丸の内オアゾ店
丸の内オアゾ5階
韓国の伝統的な家庭料理を、現代的にアレンジした「モダンコリアン」。厳選された素材と調味料を使い、独自のレシピで仕上げた韓国料理です。
また、開業20周年を記念して「丸の内ポイントアプリスタンプラリー」を実施します。期間中、1会計税込1,000円以上の利用でデジタルスタンプが1つもらえます。スタンプを3つ集めると、抽選で2,000名様に丸の内ポイントアプリ500円クーポンをプレゼント！
アプリdeスタンプラリー
開催日時：10月10日（金）～11月11日（火）
スタンプ獲得条件：以下店舗にて、1,000円（税込）以上のご利用でそれぞれスタンプを１つ付与
①「鼎泰豊 丸の内オアゾS店」、「魚菜と酒処 黒座さつき楼」、「麺処直久 丸の内オアゾ店」いずれかの店舗のご利用
② 丸の内オアゾ５階・６階のいずれかの店舗のご利用
③ 上記以外の丸の内オアゾ内店舗のご利用（丸の内ポイント対象店舗）
※クーポン利用可能店舗：丸の内オアゾ内 丸の内ポイント対象店舗
※クーポン利用条件：1,000円（税込）以上のお会計時
※クーポン利用期間：2025年11月下旬配信～12月31日（水）有効（予定）
オアゾ
住所：東京都千代田区丸の内1-6-4
営業時間：B1F～2F 物販・サービス 10:00～21:00、コンビニエンスストア6:00～24:00
1F～4F 書籍・文具 9:00～21:00
B1F レストラン 9:00～21:00
5・6F 11:00～23:00
定休日：年中無休（但し、1月1日及び法定点検日は除きます。）
※連休の場合は最終日のみ日曜・祝日と同様の営業時間となります。
※一部店舗は営業日・営業時間が異なります。詳しくは各店へお問合せください。