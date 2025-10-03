12店舗全部ハシゴしたい！　丸の内ハウスで焼酎ハイボールとグルメの絶品ペアリング

新丸ビル7階に位置するグルメフロア「丸の内ハウス」。フロア内で飲み歩きをするのにもぴったりで、お酒好きにも人気の高い「丸の内ハウス」ですが、10月10日からお酒が進んじゃいそうなイベント、「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」が開催されます！

香り系焼酎ハイボール✕絶品グルメを楽しむ

浜田酒造とスターツ出版は、コラボレーション企画として、「AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE」を10月10日（金）～11月9日（日）までの期間限定、「丸の内ハウス」で開催します。

丸ビル７階「丸の内ハウス」12店舗にて、浜田酒造の新感覚香り系焼酎3種を使った焼酎ハイボールと、ベストマッチな料理とのペアリングが味わえるグルメイベント。各店舗が「だいやめ～DAIYAME～」や「CHILL GREEN spicy & citrus」「CHILL GREEN bitter & tropical」の香りやおいしさを存分に生かした焼酎ハイボールを考案しました。これにピッタリなフードをチョイス。12店舗をハシゴしてお気に入りを見つけましょう。

AUTUMN SHOCHU HIGHBALL TERRACE

日程：2025年10月10日（金）～11月9日（日）

開催場所：新丸ビル7F「丸の内ハウス」

住所：東京都千代田区丸の内1-5-1新丸ビル７F

営業時間：11:00～23:00、日・祝11:00～22:00

※一部店舗で最大28時まで深夜営業実施

※提供時間は店舗によって異なります。詳細は各店舗へお問い合わせください。