和牛黒タンをしゃぶしゃぶで堪能！　出汁の旨味が染み渡る～

牛タンといえば焼肉のイメージが強いですが、しゃぶしゃぶでいただくのも美味しいですよね。大手町プレイスにある「おかか東京」など「出汁しゃぶおばんざい おかか」各店では、期間限定で「和牛黒タンと茸の葱たっぷり出汁しゃぶ」を提供しています！

旨味あふれる和牛黒タンと香り高い旬の茸

「出汁しゃぶおばんざい おかか」4店舗（東京・新宿・市ヶ谷・北浜）では、2025年10月7日（火）より期間限定で「和牛黒タンと茸の葱たっぷり出汁しゃぶ」を提供中です。

和牛黒タンと茸の葱たっぷり出汁しゃぶ

価格：一人前 ￥4,950（税込）

期間：10月7日（火）〜無くなり次第終了

※二人前からのご注文です

※削り⽴てのかつお節 ⾷べ放題

旨味あふれる和牛黒タンと旬の茸、たっぷりの葱を合わせた贅沢な一品。おかか自慢の出汁しゃぶにくぐらせることで、芳醇な茸の香りと葱のシャキシャキ感が絶品です。和牛黒タンは青唐辛子ジャンとレモン出汁ポン酢で爽やかに楽しめます。

おかか東京

住所：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス2F

電話：03-6262-7087

時間：11:30〜14:00/17:00〜23:00、土17:00〜22:00

定休日：日曜・祝日