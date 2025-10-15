腕が付いた不思議な車を操縦して、燃料が尽きる前に家路につこう！
SNKの『ジョイフルロード』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で10月16日に配信決定！
2025年10月15日 17時00分更新
ハムスターは10月15日、Nintendo Switch／PlayStation 4向け「アーケードアーカイブス」と、PlayStation 5／Xbox Series X|S向け「アーケードアーカイブス2」について、SNKが1983年にリリースした『ジョイフルロード』を配信すると発表。
配信日は、2025年10月16日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円となる。
『ジョイフルロード』は、腕が付いた不思議な車を操縦して、道中で燃料や食べ物を拾いながら先へ進んでいくアクションゲーム。燃料が尽きる前に家路につくのが目的だ。食べ物を取って出たゴミは、ゴミ箱へ捨てると高得点。マナーを守って、楽しいドライブにしよう。
2025年10月16日の「アーケードアーカイバー」は
『ジョイフルロード』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2025年10月16日は「ジョイフルロード特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第563回 アーケードアーカイバー ジョイフルロードスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ジョイフルロード
アーケードアーカイブス2 ジョイフルロード
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2025年10月16日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1人～2人
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
