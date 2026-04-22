孤高の空手家とプロレスラーが、最強の喧嘩野郎を目指す！

ハムスターは4月22日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ストリートスマート』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ストリートスマート』を、新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年4月23日。価格はアーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。

『ストリートスマート』は、1989年にSNKから発売されたアクションゲーム。強さが真の男の価値を決めた時代──孤高の空手家とプロレスラーが、最強の喧嘩野郎を目指して全米を巡り、戦い抜く。

2人同時プレイで共闘したあとは1P対2Pの対戦も。勝者にはGALの祝福が待っている。

■2026年4月23日の「アーケードアーカイバー」は『ストリートスマート』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月23日は「ストリートスマート特集」。

ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

■YouTubeのハムスターのチャンネル

https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation

第594回 アーケードアーカイバー ストリートスマートスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：アーケードアーカイブス ストリートスマート

アーケードアーカイブス2 ストリートスマート

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年4月23日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1100円

プレイ人数：1～2人

※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ストリートスマート』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ストリートスマート』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

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