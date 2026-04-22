孤高の空手家とプロレスラーが、最強の喧嘩野郎を目指す！
SNKの『ストリートスマート』が「アケアカ」＆「アケアカ2」で4月23日に配信！
ハムスターは4月22日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブス ストリートスマート』を、PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 ストリートスマート』を、新規コンテンツとして配信すると発表。
配信日は、2026年4月23日。価格はアーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」が各1100円だ。
『ストリートスマート』は、1989年にSNKから発売されたアクションゲーム。強さが真の男の価値を決めた時代──孤高の空手家とプロレスラーが、最強の喧嘩野郎を目指して全米を巡り、戦い抜く。
2人同時プレイで共闘したあとは1P対2Pの対戦も。勝者にはGALの祝福が待っている。
■2026年4月23日の「アーケードアーカイバー」は『ストリートスマート』特集！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年4月23日は「ストリートスマート特集」。
ゲーム紹介や開発者を招いての開発トークなど盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。
■YouTubeのハムスターのチャンネル
https://www.youtube.com/user/HAMSTERCorporation
第594回 アーケードアーカイバー ストリートスマートスペシャル！
【ゲーム情報】
タイトル：アーケードアーカイブス ストリートスマート
アーケードアーカイブス2 ストリートスマート
ジャンル：アクションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：
アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4
アーケードアーカイブス2：PlayStation 5／Xbox Series X|S
配信日：2026年4月23日
価格：
アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円
アーケードアーカイブス2：1100円
プレイ人数：1～2人
※PlayStation 4版の『アーケードアーカイブス ストリートスマート』をご購入いただいている場合、PlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 ストリートスマート』を、所有者割引価格の330円でご購入いただけます。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。
“PS”“PlayStation”および“PS4”および“PS5”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
Microsoft、Xbox Sphere マーク、Series X|S ロゴおよびXbox Series X|Sは、マイクロソフト グループの企業の商標です。
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