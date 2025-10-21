SNKは10月20日、公式X（旧Twitter）にて「ファンならきっとわかるだろう…」と意味深な記載をして謎の動画を投稿した。

わずか7秒の映像には「天狗の面」と「コイントスする赤い服を着た人物」が映っている。SNKが1992年に発売した対戦格闘ゲーム「龍虎の拳」に登場するMr.カラテ、およびロバート・ガルシアがそれぞれ連想される。

ユーザーからは、「龍虎の拳ロバートですよね」「覇王我道拳を使わざるを得ない」「餓狼伝説 City of the Wolvesにロバート参戦!?」「ファンほどわからんが!?」などと話題になっている。

近いうちに続報が来ると思われるので、想像を膨らませながら期待しよう。

