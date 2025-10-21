「ファンならきっとわかる」SNK、謎の天狗動画を投稿 新作「龍虎の拳」かと話題に
2025年10月21日 11時30分更新
SNKは10月20日、公式X（旧Twitter）にて「ファンならきっとわかるだろう…」と意味深な記載をして謎の動画を投稿した。
ファンならきっとわかるだろう・・・👺 pic.twitter.com/mZFeCJRaqi— SNK JAPAN (@SNKPofficial_jp) October 20, 2025
わずか7秒の映像には「天狗の面」と「コイントスする赤い服を着た人物」が映っている。SNKが1992年に発売した対戦格闘ゲーム「龍虎の拳」に登場するMr.カラテ、およびロバート・ガルシアがそれぞれ連想される。
ユーザーからは、「龍虎の拳ロバートですよね」「覇王我道拳を使わざるを得ない」「餓狼伝説 City of the Wolvesにロバート参戦!?」「ファンほどわからんが!?」などと話題になっている。
近いうちに続報が来ると思われるので、想像を膨らませながら期待しよう。
©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
