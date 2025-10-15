Amazonセール情報大紹介！ 第198回
松屋がほぼ半額で食える!? カレギュウセットがAmazonタイムセールで4,729円
2025年10月15日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】松屋 カレギュウセット登場！
松屋の牛めしの具（プレミアム仕様）＆オリジナルカレーのセット「カレギュウセット」がAmazonタイムセールに登場。
参考価格9,100円のところ、今なら48％OFFの4,729円で購入できます。4,729円で購入すると、1食あたり約236円とかなりの安さ。
松屋 カレギュウセットの特徴
セット内容
カレーギュウセット：牛めしの具（プレミアム仕様）×10食、オリジナルカレー×10食。
松屋人気No.1の「牛めしの具」は肉とご飯の相性抜群です。秘伝の特製プレミアムタレを使い、牛肉はうまみアミノ酸の含有量が多いとされているアメリカ産牛肉5割以上使用しています。
松屋オリジナルカレーは10数種類の香辛料を使用した本格的なスパイシーカレー（辛口）。
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、48%OFFの4,729円で購入可能です。
牛めし、カレーはお店の味を忠実に再現しています。お店の味をそのまま自宅で、しかもいつもより安価に楽しみたい方は、ぜひこの機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第197回
トピックスたまに見る地上波テレビがつまらなくてイライラ。だったらチューナーレステレビに買い替えよう【Amazonタイムセール】
-
第196回
トピックスセールは本日まで！ 身分証明書スロットが付いたiPhone用ウォレット＆スタンドが24％オフ【SATECHI秋大感謝祭】
-
第195回
トピックス一度使えばやめられない！ 超軽量のゲーミングマウスがAmazonタイムセールで特価で手に入る！
-
第194回
トピックステレビの音質がイマイチだと感じたらコレ！ 今ならSONYサウンドバーが19％オフ【Amazonタイムセール】
-
第193回
トピックス【2秒でポカポカ】山善の速暖ヒーターがAmazonタイムセールで10％OFF
-
第192回
トピックス明日まで34％オフ！ Mac Mini M4 ハブ＆スタンドが1万857円【SATECHI秋大感謝祭】
-
第191回
トピックス【Amazonタイムセール】Type-CとLightningケーブルを内蔵した小型モバイルバッテリーが15％オフ
-
第190回
トピックス大音量でこそ真価を発揮！ Marshall独特のサウンドを響かせるポータブルスピーカーが14％オフ
-
第189回
トピックスモンスターハンターワイルズ推奨高画質取得のREGZA（レグザ）ゲーミングモニターが35％オフ【Amazonタイムセール】
-
第188回
トピックスリーズナブルなAnker製品がさらに安く！ ワイヤレス充電ステーションが33％オフ【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ