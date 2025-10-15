Amazonセール情報大紹介！ 第197回
たまに見る地上波テレビがつまらなくてイライラ。だったらチューナーレステレビに買い替えよう【Amazonタイムセール】
2025年10月15日 15時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】Philips（フィリップス）チューナーレステレビ 32V型 32PHH6569登場！
Philips（フィリップス）から、32V型のチューナーレステレビ「32PHH6569」がAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格2万3,800円のところ、今なら17％OFFの1万9,800円で購入できます。
Philips（フィリップス）チューナーレステレビ 32V型 32PHH6569の特徴
① チューナーレス スマートテレビ
アンテナ接続不要のGoogle TV搭載チューナーレステレビです。YouTubeやNetflix、Prime Videoなど、さまざまなコンテンツに大画面で楽しめます。Googleの検索機能を使用して1万を超えるコンテンツを検索したり、数百もの無料チャンネルを視聴できます。
※本製品は地上波、BS/110℃Sのチューナーは付いていません。地上波、BS/110℃Sをご覧になる時は別途外付けのチューナーが必要です。
② 精細のHD高画質
720P HD画面解像度を採用しています。高ダイナミックレンジ（HDR 10）技術を使用して、多彩なコンテンツを高精度な映像で表現できます。
③ 音声リモコン操作
ABEMA、YouTube、NETFLIX、huluへのダイレクトボタンを搭載した音声入力対応リモコン付き。またGoogleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索できます。
※音声検索にはリモコンのペアリングが必要です。
製品仕様
サイズ:717×424×82（mm）スタンド無、717×476×223（mm）スタンド有
質量:3.9kg
画面サイズ：32Ｖ型
アスペクト比:16：9
フレームレート:60Hz
Bluetoothバージョン：5.0
無線LAN：2.4Hz/5GHz
付属品:スタンド×2（ネジ4本含む）、リモコン×1、取扱説明書、電源ケーブル、VESAネジ×2（ST4×7.5-8.5mm・下側用）
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、17%OFFの1万9,800円で購入可能です。
地上波などのテレビ番組は見なくなった、YouTubeやNetflix、Prime Videoなどをスマホで見てる、そんな方へおすすめのテレビです。ぜひこの機会をお見逃しなく！
