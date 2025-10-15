【2秒でポカポカ】山善の速暖ヒーターがAmazonタイムセールで10％OFF

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonタイムセール】山善「HF-L122(G)」が10％OFF！2秒であったか速暖ヒーター

Amazonタイムセールで、山善（YAMAZEN）の速暖セラミックファンヒーター「HF-L122(G)」が登場！

参考価格6,280円のところ、今だけ10％OFFの5,650円で販売中です。

わずか2秒で速暖！非燃焼式でクリーン

電源を入れてから約2秒で温風が出る速暖タイプ。灯油やガスを使わない非燃焼式で、ニオイも補充の手間もなし。すぐに部屋全体をポカポカにします。

2段階出力＆安心設計

1200W／700Wの2段階切替で、シーンに合わせて使い分けOK。さらに転倒オフスイッチ付きで、倒れても自動停止。小さな子どもやペットがいても安心です。

コンパクト＆軽量で持ち運びラクラク

サイズは幅260×奥行145×高さ375mm、重さ約2.4kg。軽くてどこでも置けるので、リビング・トイレ・脱衣所など幅広く活躍します。

セール価格＆1年保証で安心

5,650円の今がチャンス！



購入後も安心の1年間メーカー保証付き。

まとめ

・約2秒であったか速暖性能

・非燃焼式で清潔・安全

・2段階出力＆転倒オフ機能

・軽量コンパクトでどこでも使える

冬の必需品はこれで決まり！Amazonタイムセール中にお得にゲットしよう。