セールは本日まで！ 身分証明書スロットが付いたiPhone用ウォレット＆スタンドが24％オフ【SATECHI秋大感謝祭】

【SATECHI秋大感謝祭】マグネット Magsafe ウォレットスタンド登場！

iPhoneをはじめとしたスマホで使える「Satechi マグネット Magsafe ウォレットスタンド」が、AmazonのSatechiストアにてセール販売中。

参考価格5,850円のところ、今なら24％OFFの4,446円で購入できます。SATECHI秋大感謝祭は、本日10月15日まで開催中。セール期間は残りわずかなので、iPhoneユーザーは今すぐAmazonをチェック！

Satechi マグネット Magsafe ウォレットスタンドの特徴

① 安全なマグネット式カードホルダー

最大900～950gまで支えるマグネットロックを備え、iPhoneをしっかり固定できます。マグネット式ワイヤレスステッカー（別売）を使用すれば、Androidスマホにも対応します。身分証明書スロットを含め、最大4枚のカードを収納可能。

前面にNFCパススルーを搭載しているため、カードを取り出すことなくタップして決済できます。

② マルチアングルスタンド

最大160°まで開くフルアジャスタブルスタンド。頑丈な金属製のヒンジで縦向きでも横向きでも、最適な視野角を提供します。動画鑑賞やFaceTimeなど、どんなシーンでも安定してぐらつきません。

製品仕様

サイズ：66×9×99（mm）

重量：84.5g

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、24%OFFの4,446円で購入可能です。

iPhoneをIDカードホルダーやちょっとしたお財布として使用したい方におすすめです。明日以降は通常価格に戻ってしまうので、本日までのこのセール機会をお見逃しなく！