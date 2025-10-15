Amazonセール情報大紹介！ 第196回
SATECHI秋大感謝祭（10月11日～15日）
セールは本日まで！ 身分証明書スロットが付いたiPhone用ウォレット＆スタンドが24％オフ【SATECHI秋大感謝祭】
2025年10月15日 13時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【SATECHI秋大感謝祭】マグネット Magsafe ウォレットスタンド登場！
iPhoneをはじめとしたスマホで使える「Satechi マグネット Magsafe ウォレットスタンド」が、AmazonのSatechiストアにてセール販売中。
参考価格5,850円のところ、今なら24％OFFの4,446円で購入できます。SATECHI秋大感謝祭は、本日10月15日まで開催中。セール期間は残りわずかなので、iPhoneユーザーは今すぐAmazonをチェック！
Satechi マグネット Magsafe ウォレットスタンドの特徴
① 安全なマグネット式カードホルダー
最大900～950gまで支えるマグネットロックを備え、iPhoneをしっかり固定できます。マグネット式ワイヤレスステッカー（別売）を使用すれば、Androidスマホにも対応します。身分証明書スロットを含め、最大4枚のカードを収納可能。
前面にNFCパススルーを搭載しているため、カードを取り出すことなくタップして決済できます。
② マルチアングルスタンド
最大160°まで開くフルアジャスタブルスタンド。頑丈な金属製のヒンジで縦向きでも横向きでも、最適な視野角を提供します。動画鑑賞やFaceTimeなど、どんなシーンでも安定してぐらつきません。
製品仕様
サイズ：66×9×99（mm）
重量：84.5g
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、24%OFFの4,446円で購入可能です。
iPhoneをIDカードホルダーやちょっとしたお財布として使用したい方におすすめです。明日以降は通常価格に戻ってしまうので、本日までのこのセール機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第195回
トピックス一度使えばやめられない！ 超軽量のゲーミングマウスがAmazonタイムセールで特価で手に入る！
-
第194回
トピックステレビの音質がイマイチだと感じたらコレ！ 今ならSONYサウンドバーが19％オフ【Amazonタイムセール】
-
第193回
トピックス【2秒でポカポカ】山善の速暖ヒーターがAmazonタイムセールで10％OFF
-
第192回
トピックス明日まで34％オフ！ Mac Mini M4 ハブ＆スタンドが1万857円【SATECHI秋大感謝祭】
-
第191回
トピックス【Amazonタイムセール】Type-CとLightningケーブルを内蔵した小型モバイルバッテリーが15％オフ
-
第190回
トピックス大音量でこそ真価を発揮！ Marshall独特のサウンドを響かせるポータブルスピーカーが14％オフ
-
第189回
トピックスモンスターハンターワイルズ推奨高画質取得のREGZA（レグザ）ゲーミングモニターが35％オフ【Amazonタイムセール】
-
第188回
トピックスリーズナブルなAnker製品がさらに安く！ ワイヤレス充電ステーションが33％オフ【Amazonタイムセール】
-
第187回
トピックスこれ1台で足元こたつ化！ 北国のこたつヒーターがAmazonタイムセールで6,999円【期間限定】
-
第186回
トピックスセール最終日に見逃せない驚きの価格！ サイクロンスティッククリーナーが66％オフの6,700円
- この連載の一覧へ