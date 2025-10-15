一度使えばやめられない！ 超軽量のゲーミングマウスがAmazonタイムセールで特価で手に入る！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Logicool G PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-003WL-BK 登場！

Logicool（ロジクール）から、超軽量のワイヤレスゲーミングマウス「G-PPD-003WL-BK」がAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格1万8,810円のところ、今なら21％OFFの1万4800円で購入できます。過去1か月で500点以上購入されている人気商品です。

Logicool G PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-003WL-BKの特徴

① ロジクールG史上最軽量

GPROゲーミングマウス（80g）より、さらに25％軽量化され、驚きの63g未満の超軽量化を実現しました。

② HERO 25Kセンサー搭載、70時間連続プレイ可能

HERO25Kセンサーを搭載し、400IPS・100-25,000DPIの精度は従来品の約4倍、電源効率も約10倍向上。満充電時の最大バッテリー持ちは70時間。

③ LIGHTSPEEDワイヤレステクノロジー

遅延、接続性と電力の制限を克服し、信頼できる高速1/1000秒のレポートレート接続を実現。有線より早くて安定した接続をもたらします。

④ POWERPLAY無線充電

POWERPLAY無線充電技術を搭載。別売りのPOWERPLAYマウスパッド（G-PMP-001）を使えば、プレイ中も途切れることなく常にワイヤレス充電が可能です。もちろん従来のケーブルでの充電もできます。

製品仕様

サイズ：高さ:125mm 幅:63.5mm 奥行き:40mm

重量：61g

バッテリー：満充電時最大連続動作70h

センサー：HERO 25K

解像度：100~25,600DPI

最大加速：> 40G

最大速度：> 400IPS

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、21%OFFの1万4,800円で購入可能です。

完全な自信をもってゲームのトーナメントに臨みたい方は、このセール機会をお見逃しなく！