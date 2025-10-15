Amazonセール情報大紹介！ 第195回
一度使えばやめられない！ 超軽量のゲーミングマウスがAmazonタイムセールで特価で手に入る！
2025年10月15日 12時45分更新
【タイムセール】Logicool G PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-003WL-BK 登場！
Logicool（ロジクール）から、超軽量のワイヤレスゲーミングマウス「G-PPD-003WL-BK」がAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格1万8,810円のところ、今なら21％OFFの1万4800円で購入できます。過去1か月で500点以上購入されている人気商品です。
Logicool G PRO X SUPERLIGHT ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-003WL-BKの特徴
① ロジクールG史上最軽量
GPROゲーミングマウス（80g）より、さらに25％軽量化され、驚きの63g未満の超軽量化を実現しました。
② HERO 25Kセンサー搭載、70時間連続プレイ可能
HERO25Kセンサーを搭載し、400IPS・100-25,000DPIの精度は従来品の約4倍、電源効率も約10倍向上。満充電時の最大バッテリー持ちは70時間。
③ LIGHTSPEEDワイヤレステクノロジー
遅延、接続性と電力の制限を克服し、信頼できる高速1/1000秒のレポートレート接続を実現。有線より早くて安定した接続をもたらします。
④ POWERPLAY無線充電
POWERPLAY無線充電技術を搭載。別売りのPOWERPLAYマウスパッド（G-PMP-001）を使えば、プレイ中も途切れることなく常にワイヤレス充電が可能です。もちろん従来のケーブルでの充電もできます。
製品仕様
サイズ：高さ:125mm 幅:63.5mm 奥行き:40mm
重量：61g
バッテリー：満充電時最大連続動作70h
センサー：HERO 25K
解像度：100~25,600DPI
最大加速：> 40G
最大速度：> 400IPS
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、21%OFFの1万4,800円で購入可能です。
完全な自信をもってゲームのトーナメントに臨みたい方は、このセール機会をお見逃しなく！
