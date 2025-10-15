Amazonセール情報大紹介！ 第194回
テレビの音質がイマイチだと感じたらコレ！ 今ならSONYサウンドバーが19％オフ【Amazonタイムセール】
2025年10月15日 12時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】SONY（ソニー）サウンドバー HT-S100F登場！
SONY（ソニー）から、テレビの音をグレードアップするサウンドバー「HT-S100F」がAmazonタイムセールに登場しました。
価格1万5,657円のところ、今なら19％OFFの1万2,627円で購入できます。過去1か月で600点以上購入されている人気商品です。
SONY（ソニー）サウンドバー HT-S100Fの特徴
① クリアなサウンド
ソニー独自のデジタル音場処理技術により、前方のスピーカーだけで仮想的にサラウンド音場を再現し、テレビの音をグレードアップします。
② 豊富なサウンドモード
人の声やセリフを明瞭で聞きやすく補正する「ボイス」モードをはじめ、楽器や歌声をリアルに表現する「ミュージック」モードや、深夜の小音量時も使える「ナイトモード」を搭載しており、よりテレビ視聴を快適にします。
③ ワイヤレス再生を手軽に実現
スマホやPCなどに保存された音楽を部屋中どこからでも快適に楽しむことができます。
製品仕様
サイズ：幅90×高さ6.4×奥行き8.8（cm）
重量：2.4kg
オーディオアウトプットモード：サラウンド
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、19%OFFの1万2,627円で購入可能です。
セリフがクリアで聞き取りやすくなるので、テレビで映画やドラマなどをよく見る方におすすめです。ぜひこの機会をお見逃しなく！
