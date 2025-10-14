このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第190回

大音量でこそ真価を発揮！ Marshall独特のサウンドを響かせるポータブルスピーカーが14％オフ

2025年10月14日 14時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー Emberton Ⅲ登場！

　世界中のミュージシャンから愛用されてきたイギリスのギターアンプメーカーMarshall （マーシャル）から、ワイヤレスポータブル防水スピーカー「Emberton Ⅲ」がAmazonタイムセールに登場しました。

　参考価格2万8,980円のところ、今なら14％OFFの2万4,980で購入できます。過去1か月で700点以上購入されている人気商品です。

アマゾンでMarshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー Emberton Ⅲを入手

Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー Emberton Ⅲの特徴

① ステレオフォニック

　マルチディレクショナルサウンドの一形態であるトゥルーステレオフォニックを搭載。Marshall製品でしか体験できない優れた空間音響とバイノーラルサウンドが周囲を包み込み、完全な360°サウンドでどんな空間も音楽で包み込みます。

② 32時間連続再生

　1回の充電で最大約32時間の音楽再生が可能です。バッテリーが切れても、わずか2時間でフル充電が完了します。急速充電に対応し、わずか20分の充電で約6時間の再生ができます。

③ 防塵防水仕様

　激しい雨にも耐えうる頑丈なデザインで、IP67の防塵・防水性能を持ち、水深1メートルまでの水中に最大30分間沈めても問題ありません。

ブランド紹介

　Marshallはギターアンプの世界で半世紀以上に渡りイノベーションの最前線に立ち続け、イギリスの象徴的なブランドとして世界中の著名なミュージシャンからも愛用されています。

　また、Marshall社は最先端の製品デザインと開発に加え、60s、70s 、80sのロックとブリティッシュ・ブルースミュージックを定義づけた歴史的なギータ―アンプをハンド・ワイヤードとして復刻させています。

　今日も、MarshallはイギリスのBletchleyにてヴィンテージでモダンな製品を作り続けています。

