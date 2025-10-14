Amazonセール情報大紹介！ 第189回
モンスターハンターワイルズ推奨高画質取得のREGZA（レグザ）ゲーミングモニターが35％オフ【Amazonタイムセール】
2025年10月14日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【タイムセール】REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G276Nが登場！
REGZA（レグザ）から、27インチWQHDのゲーミングモニター「RM-G276N」がAmazonタイムセールに登場しました。
参考価格5万600円のところ、今なら35％OFFの3万3,000円で購入できます。過去1か月で1,000点以上購入されている人気商品です。
REGZA ゲーミングモニター 27インチ RM-G276Nの特徴
① Fast IPSパネル
高視野角なFast IPSパネルを搭載し、角度による色やコントラストの変化を抑えます。さらに残像を低減した滑らかな映像で、動きの激しいゲームでも快適です。
② 多彩なゲームモード
ゲームジャンルごとに用意された4つのモードに加え、映画・スポーツ・標準の3モードを搭載。画質や応答速度を最適に設定し、ゲームだけでなく、映画鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめます。
③ HDR10対応
HDR10に対応でゲーム世界を立体的に再現。白飛びや黒つぶれの少ないダイナミックな映像を実現します。。
製品仕様
画面サイズ：27インチ
画素数：WQHD
輝度（標準）：340 cd/m2
コントラスト比：1000:1
最大リフレッシュレート：240Hz
表示色：約10億7300万色
スピーカー：2W+2W（同時駆動、JEITA）
まとめ：今だけのお得な価格！
Amazonタイムセールなら、35%OFFの3万3,000円で購入可能です。
モンスターハンターワイルズ推奨高画質を取得しているモデルなので、モンハンユーザーは、ぜひこのお得な機会にAmazonをチェックしてみてはいかがでしょうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第190回
トピックス大音量でこそ真価を発揮！ Marshall独特のサウンドを響かせるポータブルスピーカーが14％オフ
-
第188回
トピックスリーズナブルなAnker製品がさらに安く！ ワイヤレス充電ステーションが33％オフ【Amazonタイムセール】
-
第187回
トピックスこれ1台で足元こたつ化！ 北国のこたつヒーターがAmazonタイムセールで6,999円【期間限定】
-
第186回
トピックスセール最終日に見逃せない驚きの価格！ サイクロンスティッククリーナーが66％オフの6,700円
-
第185回
トピックス本日セール最終日！ ドライブレコーダー部門でベストセラー1位を獲得した「ZDR055」が44％オフ
-
第184回
トピックス【本日最終】2TBのDropboxを1ヵ月882円使う方法発見！（9年間有効）
-
第183回
トピックス2,864円の“効く買い”最終日：スクロールもジェスチャーもこれ1台でOK／Ewinミニキーボード
-
第182回
トピックス「飲む美容液」Lypo-Cが10％OFF！ リポソーム型ビタミンCが買えるのは今日まで【プライム感謝祭】
-
第181回
トピックス【踏ん切りつけるなら今日】大画面テレビが値下げ中
-
第180回
トピックス初めてノートPCを購入する方にもおすすめ！ Chromebookが今なら29,800円で買える【プライム感謝祭セール】
- この連載の一覧へ