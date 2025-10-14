リーズナブルなAnker製品がさらに安く！ ワイヤレス充電ステーションが33％オフ【Amazonタイムセール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【タイムセール】Anker MagGo Wireless Charging Stationが登場！

モバイル充電ブランドのAnker（アンカー）から、マグネット式ワイヤレス充電対応の3in1充電器「Wireless Charging Station」がAmazonタイムセールに登場しました。

参考価格1万4,990円のところ、今なら33％OFFの9,990円で購入できます。過去1か月で2,000点以上購入されている人気商品です。

Anker MagGo Wireless Charging Stationの特徴

① 最大15W出力

これ1台で、Qi2対応スマホやワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電可能です。Apple Watchの急速充電に対応し、外出前の短時間で充電できます。

② Wireless PowerIQ搭載

Anker独自のWireless PowerIQを搭載。デバイスに合わせた出力を最適化し、充電時間の短縮を実現しました。

③ 持ち運びに便利な折りたたみ式

折りたたみ式で軽量コンパクトな設計。薄型マウスとほぼ同じ大きさで外出時の持ち運びに便利です。さらに、好きな角度で充電しながらスマホ操作が可能です。

製品仕様

サイズ：約89×60×25（mm）

重さ：約180g

入力：12V 3A/15V 2.66A

出力：マグネット式ワイヤレス充電/MAX15W、Apple Watch用ワイヤレス充電/MAX5W、ワイヤレス充電/MAX5W

まとめ：今だけのお得な価格！

Amazonタイムセールなら、33%OFFの9,990円で購入可能です。

Qi2対応のiPhoneやワイヤレスイヤホン、Apple Watchをお持ちの方は、ぜひこのお得な機会にAmazonをチェックしてみてはいかがでしょうか。