Amazonセール情報大紹介！ 第188回

リーズナブルなAnker製品がさらに安く！ ワイヤレス充電ステーションが33％オフ【Amazonタイムセール】

2025年10月14日 13時30分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【タイムセール】Anker MagGo Wireless Charging Stationが登場！

　モバイル充電ブランドのAnker（アンカー）から、マグネット式ワイヤレス充電対応の3in1充電器「Wireless Charging Station」がAmazonタイムセールに登場しました。

　参考価格1万4,990円のところ、今なら33％OFFの9,990で購入できます。過去1か月で2,000点以上購入されている人気商品です。

アマゾンでAnker MagGo Wireless Charging Stationを入手

Anker MagGo Wireless Charging Stationの特徴

① 最大15W出力

　これ1台で、Qi2対応スマホやワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電可能です。Apple Watchの急速充電に対応し、外出前の短時間で充電できます。

② Wireless PowerIQ搭載

　Anker独自のWireless PowerIQを搭載。デバイスに合わせた出力を最適化し、充電時間の短縮を実現しました。

③ 持ち運びに便利な折りたたみ式

　折りたたみ式で軽量コンパクトな設計。薄型マウスとほぼ同じ大きさで外出時の持ち運びに便利です。さらに、好きな角度で充電しながらスマホ操作が可能です。

製品仕様

サイズ：約89×60×25（mm）

重さ：約180g

入力：12V 3A/15V 2.66A

出力：マグネット式ワイヤレス充電/MAX15W、Apple Watch用ワイヤレス充電/MAX5W、ワイヤレス充電/MAX5W

まとめ：今だけのお得な価格！

　Amazonタイムセールなら、33%OFFの9,990円で購入可能です。

　Qi2対応のiPhoneやワイヤレスイヤホン、Apple Watchをお持ちの方は、ぜひこのお得な機会にAmazonをチェックしてみてはいかがでしょうか。

