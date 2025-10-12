愛され続ける名ツール「ファイルメーカー」の魅力を語ろう

ファイルメーカーはなぜ愛され続ける？

ファイルメーカー（Claris FileMaker）は、業務に合わせたアプリを自分で作れる「ローコード開発ツール」です。たとえば、顧客リストや在庫表、日報、受発注管理などのアプリとして構築できます。

強みのひとつは、フォームを自由にデザインし、入力項目や検索ボタン、進行状況の一覧表示などをドラッグ＆ドロップで配置できる点。社員ごとにアクセス権を設定したり、細かな仕様をカスタマイズしたり、集計やグラフ化といった作業も自動で行えます。

クラウド共有にも対応しており、パソコンやiPadから、リアルタイムに同じデータを扱えるのも特徴。データベースの柔軟性とアプリ開発の手軽さを両立したプラットフォームとして、業務用のシステムを手軽に、かつ「自分たちで作る」ための現実的な選択肢として、長年、多くの企業や事業者に愛されているのです。

そしてASCII読者の皆さん、そんなファイルメーカーについて、ASCII.jpを運営する角川アスキー総合研究所のオフィスで語り合いませんか？ 私たちは、10月20日にTECH.ASCII「ゆるっとナイト」の第2回を開催します。

情シス、社内SE、エンジニアなど、IT界隈の皆さんが、日頃の悩みや知識を気軽に語り合う交流の場、ゆるっとナイト。第2回はコミュニティ＆交流会の場としてより楽しいものにパワーアップした上で、ファイルメーカーに加えて「AI」をテーマとしてお届けします！

当日はTECH.ASCII編集長の大谷、そして角川アスキー総合研究所のファイルメーカー使いにしてデータ部門の責任者である吉川が参加します。

またAIについて掘り下げてお話しいただけるゲストとして、株式会社USEN Smart Works 代表取締役社長の大下幸一郎氏をお招きしています！

トークセッションだけでなく、参加の皆様でざっくばらんにお話いただける「交流会」も予定しています。AIの話を聞きたい人も、ファイルメーカーに関する話がしたい人も、AI×ファイルメーカーの可能性を知りたい方も、みんな大歓迎です！

ぜひ“ゆるっと”ご参加ください。皆様にお会いできるのを、楽しみにしています!!

開催概要 イベント名：TECH.ASCII「ゆるっとナイト」～情シス＆エンジニア ミーティング～

テーマ：vol.2 AI＆ファイルメーカーNight

日時：2025年10月20日（月） 19:00スタート（18:30開場）

場所：角川アスキー総合研究所 西片オフィス7階 スタジオ

募集人数：限定50名（先着）

参加費：無料 ※当日はケータリングをご用意しています。

※ラーメンについては企画連動のため全員分のご用意ではありません。あらかじめご了承ください。

※冒頭にトークセッション、後半は交流会／企画コーナーメインの予定です。