松本典子の「はじめよう！Azure Logic Apps／Power Automateでノーコード／ローコード」 第61回
SharePointコネクタだけでは実現できない処理も、APIを使えばできる
Power AutomateでSharePoint APIを使う ― SPOリストを自動作成するフローを作ろう
2026年05月08日 11時00分更新
こんにちは、Microsoft MVP（Business Applications）の松本典子です。
業務でSharePointリスト（以下、SPOリスト）を活用している方も多いと思います。Power Automateのクラウドフローには「SharePoint」コネクタが用意されており、これを使えば多くの操作を簡単に自動化できます。
ただし、コネクタだけですべての操作が完結するわけではありません。たとえば、同じ構成のSPOリストを繰り返し自動作成させたいが、標準で用意されているアクションではできない操作が多いため、結局は手作業で作成している――といったケースもあるでしょう。
こうしたときに活用できるのが「SharePoint API」です。「SharePoint」コネクタの標準アクションではできない操作も、APIを利用すれば、クラウドフローで自動化できるようになります。
今回は、SharePoint APIを利用したクラウドフローでSPOリストを新規作成し、そのリストに自動で列を追加する方法をご紹介します。
1. SharePoint APIとは
SharePoint APIとは、SharePointに対してほかのアプリケーションやシステムから操作を行うためのインタフェース（API：Application Programming Interface）です。
Power Automateでは、「HTTP」アクションまたは「SharePointにHTTP要求を送信します」アクションを使うことで、SharePoint APIを操作できます。以下、本記事では「SharePoint」コネクタに含まれる「SharePointにHTTP要求を送信します」アクションを利用します。
このアクションは、SharePointコネクタにあらかじめ用意されたアクションではカバーできない処理をさせたいときに、特に便利です。
2. 今回作成するワークフロー
Power Automateでワークフローを作成していきます。
今回のフローは、トリガー時に指定されたリスト名でSPOリストを新規作成し、その後に列を自動で追加する処理を行います。
また、作成したリストに追加する列は、以下の3つとします。
・DateTime：日付と時刻
・Name：1行テキスト
・Contents：複数行テキスト
2-1. トリガーの設定
フローのトリガーには「手動でフローをトリガーします」を利用します。
このトリガーは、Power Automateのポータル画面やモバイルアプリから、任意のタイミングでフローを実行できます。もちろん、今回の処理をほかのフローに組み込む場合は、手動トリガーである必要はありません。
「組み込み」カテゴリをクリックし「手動でフローをトリガーします」トリガーを選択します。
トリガーの設定項目では、フローの実行時にファイル名を手入力するように設定します。
今回は「ユーザー入力の種類の選択」で「テキスト」を2つ追加し、それぞれの項目名を「リストタイトル」と「リストの説明」とします。
2-2. アクションの設定：SharePointにHTTP要求を送信します
次に、検索窓に「SharePoint」と入力し、「SharePoint」コネクタのアクション一覧から「SharePointにHTTP要求を送信します」を選択します。
このアクションでは、SharePoint APIを使って新規のSPOリストを作成します。以下の内容を設定します。
（1）サイトのアドレス：新規リストを作成するサイトを選択
（2）方法：「POST」を選択
（3）URI：「_api/lists」を入力。
これはSharePointのリストを操作するためのエンドポイントで、POSTメソッドを使うことで新しいリストを作成できます。
（4）ボディ：以下の内容をコピー＆ペーストします。
"AllowContentTypes": true,
"BaseTemplate":100,
"ContentTypesEnabled": true,
"Description": "@{triggerBody()['text_1']}",
"Title": "@{triggerBody()['text']}"
}
ここでは、新規作成するリストの初期設定をJSON形式で指定しています。「BaseTemplate: 100」と指定することで、通常のカスタムリストとして作成しています。また、Title（リスト名）やDescription（説明文）は、トリガーで入力された情報が設定されるように、トリガーの動的なコンテンツを設定しています。
2-3. アクションの設定：作成
検索窓に「作成」と入力し、「データ操作」コネクタのアクション一覧から「作成」を選択します。
このアクションでは、追加する列の定義をJSON形式で作成します。「入力」の項目に、以下の内容をコピー＆ペーストします。
"columns": [
{
"name": "DateTime",
"type": 4
},
{
"name": "Name",
"type": 2
},
{
"name": "Content",
"type": 3
}
]
}
3つの列それぞれに、列の名前（カラム名）とデータ型（入力できるデータの種類）をセットで持つ配列を設定しています。この配列を用意しておくことで、後続の処理でまとめて列を追加できます。なお、ここの列の名前は英語またはローマ字で設定してください ※注。
※注：日本語で列の名前を設定すると、システム内部で列を扱う際の名前（内部名、後述）が文字化けします（エンコードされた特殊な文字列になります）。SharePointリストの列作成時の注意点については、第44回の「1. 事前準備と注意点」を参照してください。
SharePoint APIを使って列を作成する場合の注意点として、列のデータ型の指定は、文字列ではなく「数値（FieldTypeKind）」で行う必要があります。
今回のフローでも、それぞれの列のデータ型は数値で定義しています。それぞれ「4」は日付と時刻、「2」は単一行のテキスト、「3」は複数行のテキストを意味します。そのほかのデータ型については、以下の公式ドキュメントを参照してください。
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