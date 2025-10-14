本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2025年10月4日～10月10日）は、昨年比40％近い成長を見せた国内AIプラットフォーム／アナリティクス市場、エンジニア学生の就職人気企業ランキングで大手SIerが躍進した理由、BtoBからBtoCへと領域拡大する電子契約サービスの国内市場動向、物価上昇が反映されず“目減り”する退職給付（退職金）水準についてのデータを紹介します。

国内AIプラットフォーム／アナリティクス市場のソフトウェア売上動向調査。2024年、同市場の売上額は前年比で36.6％増加し、3734億円に到達した。現状は、多くのベンダーが売上を拡大する「急速拡大フェーズ」にあるとしている。市場競争の中心は、LLM（大規模言語モデル）を提供するハイパースケーラー（Microsoft、Google、AWS）やAI専業ベンダー（OpenAI）だが、同時に、特定領域に特化したソリューションを提供する多様なITサプライヤーも活躍しているという。

⇒ 市場シェアトップ5は、Microsoft、Google、SAP、Salesforce、IBM。AWSは、ハイパースケーラーながらトップ5に入っていません。

2027年卒業予定のエンジニア学生366名を対象に実施した「ITエンジニア就職人気企業ランキング」より。昨年2位だったNTTデータグループが1位になったように、ITメガベンチャー、大手SIer、ITコンサルティング企業が上位に目立つ。一方、ハイクラスエンジニア学生（半年間以上のインターン／アルバイト経験、Webサービス／アプリ開発経験ありの学生）165名に限定すると、インターネット業界企業の順位が上昇する結果となった。

⇒ 昨年のランキングと比べると、大手SIerやシンクタンクが大幅に順位を上げています。その背景には、積極的に「現場配属型インターンシップ」に取り組むSIerが増加していること、物価高騰により好待遇／安定性を求める学生が増加していることがあると分析されています。