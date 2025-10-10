2,864円の“効く買い”最終日：スクロールもジェスチャーもこれ1台でOK／Ewinミニキーボード

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Ewin最新ミニキーボードが登場！

Ewinの「Ewin 2025 ミニキーボード」が、本日10月10日終了のプライム感謝祭セールにも登場しています。28％オフの2864円で、しかも送料無料。



プライム感謝祭セールのチャンスなので、狙っていた人は早めにチェックしましょう。

Bluetooth＋2.4GHzのデュアル接続に対応

このモデルはBluetooth 5.0と2.4GHz USBレシーバーの両方に対応。PC、タブレット、スマートTVなど幅広いデバイスに接続可能です。



付属のUSBレシーバーを使えば、Bluetooth非対応機器でもワイヤレス操作を実現。複数端末を行き来するデバイスマニアにぴったりの設計です。

マウス不要のタッチパッド＆多機能キー

キー配列は日本語仕様で、かな入力もスムーズ。さらに高感度タッチパッドを搭載し、スクロールやジェスチャー操作、ゲームコントロールが直感的に使えます。



加えて、音量調整やブラウザ操作、メディアプレーヤー起動をワンタッチで行えるマルチファンクションキーも搭載。ゲームから動画視聴まで快適に楽しめます。

スマホ級コンパクト設計で持ち運び自由

サイズは幅150×奥行100×高さ20mm、重さ約105gとスマートフォン並みのコンパクトさ。省エネ設計で最大20日間駆動し、出張や車内など外出先でも活躍します。さらに12ヵ月保証付きで、長く安心して使えるのも魅力です。

ガジェット好き必見！今だけの特価

「小型ガジェット」「多機能デバイス」に目がないマニア層にこそおすすめの逸品。ぜひこの機会に入手して、あなたのガジェット環境をワンランクアップさせましょう！

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！