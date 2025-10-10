Amazonセール情報大紹介！ 第182回
「飲む美容液」Lypo-Cが10％OFF！ リポソーム型ビタミンCが買えるのは今日まで【プライム感謝祭】
2025年10月10日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【本日最終日】Amazonプライム感謝祭セールで「リポカプセル ビタミンC」が10％OFF！
Amazonプライム感謝祭セールは本日が最終日。人気の「リポカプセル ビタミンC（Lypo-C）」が、今だけ10％OFFの6,998円で購入できます。セール終了後は定価に戻るため、買うなら今がチャンスです。
国内初のリポソーム型ビタミンCサプリとして誕生したLypo-Cは、吸収されにくいビタミンCをリポソーム技術で包み込み、体内利用率を最大化。1包に1000mgの高濃度ビタミンCを配合しています。
さらに、甘味料・着色料・香料・防腐剤は不使用。原材料はビタミンC、レシチン（大豆由来）、アルコール、クエン酸ナトリウム、クエン酸のみ。ナチュラル志向の方にも安心です。
持ち運びやすい個包装タイプで、外出先でも手軽にビタミンCをチャージ可能。
参考価格7,776円 → 6,998円。プライム感謝祭セール特別価格で購入できるのは本日限りです。
「あとで買おう」と思った瞬間に、セールは終了しているかもしれません。高吸収ビタミンCで、体の内側から健康と美しさを手に入れましょう。
