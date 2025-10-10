Amazonセール情報大紹介！ 第181回
【踏ん切りつけるなら今日】大画面テレビが値下げ中
2025年10月10日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonプライム感謝祭セール】レグザ「50Z570L」4Kテレビが48％オフ！今だけ79,800円
話題の高画質テレビが特別価格に
レグザの4K液晶テレビ「50Z570L」が、本日10月10で終了のAmazonプライム感謝祭セールにて、通常価格154,000円から48％オフの79,800円で販売されています。
さらに1,224ポイント還元付きです。
美しい映像と迫力サウンド
直下型倍速パネルと高コントラストパネルを採用し、リアルで鮮やかな4K映像を実現。映画やスポーツ観戦では臨場感あふれる映像が楽しめます。
また、重低音立体音響システムを搭載し、音の広がりと深みも抜群。自宅がまるでシアターのように。
AIが番組をおすすめ＆ネット動画も充実
AIが好みを学習し番組を提案する「新ざんまいスマートアクセス」を搭載。録画も簡単で操作性も◎。
Netflix、Prime Video、YouTubeなど主要動画サービスに対応。瞬速ゲームモードで約0.83msecの低遅延プレイも可能です。
接続性も抜群で使いやすい
HDMI×4、USB×2を備え、複数デバイスを同時接続可能。Wi-Fi対応でネット動画もスムーズに楽しめます。
【まとめ】今が買い替えのチャンス
4K高画質と高音質を備えたレグザが、今だけ48％オフの79,800円。セール終了前に手に入れたい注目モデルです。
