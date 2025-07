セガは7月3日、「ソニックレーシング」シリーズ最新作『ソニックレーシング クロスワールド』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)]について、オープニング楽曲「Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening ver.)」を紹介する動画を公開。また各種配信サービスにて楽曲の先行配信を順次開始している。

ゲームの発売日は、2025年9月25日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。楽曲を聞きながら、本作の発売を楽しみにしよう。

Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening ver.)

https://youtu.be/O7IsF9tcRHM

楽曲名:Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening ver.)

アーティスト名:Performed by James Bourne of Busted

Music by Takahiro Kai

【ゲーム情報】

タイトル:ソニックレーシング クロスワールド

ジャンル:レーシング

販売:セガ

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store)

発売日:2025年9月25日予定

※PC(Steam/Epic Games Store)版は9月26日予定

※Nintendo Switch 2版は後日予定

価格:

■通常版

PS5/PS4/Switch 2/XSX|S/Xbox One/PC:7990円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch:6990円(パッケージ版/ダウンロード版)

■デジタルデラックスエディション

PS5/PS4/Switch 2/XSX|S/Xbox One/PC:8990円(ダウンロード版)

Switch:7990円(ダウンロード版)

プレイ人数:1~4人(オンライン時:最大12人)

CERO:A(全年齢対象)

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイは最大8人でお楽しみいただけます。

※「ワールドマッチ」ではオンラインプレイのみ、「グランプリ」「レースパーク」ではローカルプレイ、オンラインプレイどちらでも遊ぶことができます。

※Nintendo Switch版をお持ちの方には有料アップグレードオプションが提供される予定です。

©SEGA

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。