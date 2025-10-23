事前登録でゲーム内報酬をプレゼント！
ソニックの完全新作タイトル『ソニックランブル』が11月5日にスマホ／PCで正式サービス開始！
セガは10月23日、「ソニック」シリーズのiOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向け完全新作タイトル『ソニックランブル』について、正式サービス開始日を発表した。サービス開始日は、2025年11月5日。料金形態は基本無料（アイテム課金あり）となる。
本作では、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちのおもちゃがスリリングな障害物コースや競技アリーナでの戦いを繰り広げる。
ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなど、「ソニック」シリーズのキャラクターたちがプレイアブルで登場。多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズして楽しもう。
さらに本作では、ソニックの世界を超えたクロスオーバーイベントも続々と開催予定。同社のタイトルはもちろん、さまざまなゲストキャラクターの参戦も予定しているので、続報に期待しよう。
■多彩な対戦モードと自由なプレイスタイル
本作では、スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦を楽しめる。
基本的なゲームモードは、3つのステージをクリアしながらより多くのリングの獲得を競う「リングサバイバル」。各ステージのルールもさまざまで、誰よりも早くゴールを目指す「ラン」、多様なギミックを回避して生き残る「サバイバル」、チームで協力し勝利を目指す「チーム」、誰よりも多くのリングを集める「リングバトル」など、多数のルールを楽しめる。
また、「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」をはじめとした「ソニック」シリーズでおなじみのモチーフやギミックのステージが75以上登場。さらに、各キャラクターは「スキル」を使用でき、プレイヤーは自分のプレイスタイルにあわせてスキル構成を自由にカスタマイズ可能だ。
キャラクターごとに複数のスキルスロットが用意されており、組みあわせ次第で戦い方は無限大。自分だけの最強スタイルを見つける楽しみが広がるだろう。
プレイヤー同士が力をあわせ、戦略的に連携しながらさまざまな障害や試練を乗り越えて巨大な敵を倒す協力プレイ「共闘バトル」も楽しめる。
■ゲーム内アイテムが手に入る事前登録キャンペーン開催中！
現在開催中の事前登録キャンペーンは、登録者数140万を達成し、「リング×5000個」とチャオの「嬉しい」スタンプ、バディ「クリスタルチャオ」、スキン「ガーネットナックルズ」、そして映画「ソニック × シャドウ TOKYO MISSION」の限定スキン「ムービーソニック」の配布が決定している。これらの特典は、正式サービス開始時にプレイヤー全員にプレゼントされる。
事前登録の詳細については、公式ウェブサイトを確認してほしい。
■正式サービス開始日決定記念キャンペーン開始！
正式サービス開始日の決定を記念し、本日より「ソニックランブル」公式X（Twitter）にて記念キャンペーンを開催中。
『ソニックランブル』公式Xアカウントをフォローし、キャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選で500名に、最大1万円分の「えらべるPay」がその場で当たるチャンス！ ぜひ参加してみよう。キャンペーン期間は、10月30日11時59分まで。
【スクリーンショット】
【ゲーム情報】
タイトル：ソニックランブル
ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム
配信：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）
対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上
配信日：2025年11月5日予定
価格：基本無料（アイテム課金あり）
©SEGA
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。