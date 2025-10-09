Dropbox Plusが26％OFF！ 9年使える最強コスパの正規ライセンスがAmazonプライム感謝祭に登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【26％OFF】Dropbox Plus 3年版×3セットが特別価格で登場！9年間使える圧倒的コスパのクラウドストレージ

ソースネクストから、人気のクラウドストレージサービス「Dropbox Plus（3年版×3セット）」がプライム感謝祭に登場。



現在、期間限定の特別価格で販売されており、参考価格128,100円のところ、26％OFFの95,220円で購入可能です。

■ Dropbox Plusとは？

Dropboxは、世界で6億人以上が利用するオンラインストレージサービスです。

2TB（2,048GB）の大容量を誇り、Windows・Mac・Android・iOSといった主要デバイスすべてに対応しています。

ファイルの自動同期や共有が簡単にでき、どの端末からでもアクセス可能。仕事でもプライベートでも、データ管理をスマートにしてくれます。

さらに、デバイス紛失時の遠隔フォルダ削除機能も搭載。パソコンやスマホをなくしても、データの安全を守ることができます。セキュリティ面でも安心ですね。

■ 正規販売店だから安心のサポート体制

この「Dropbox Plus 3年版×3セット」は、ソースネクスト公式サイトで販売しているものと同じ正規品。購入後は同社のサポートを直接受けられます。

パッケージにはシリアル番号とダウンロード手順が同梱されており、利用にはインターネット環境が必要となります。

■ 最大9年間使える！圧倒的コスパのまとめ買い

3年版を3セットまとめて購入することで、ライセンス期間を最大9年間に延長可能。更新の手間がなく、長期的に安心して使い続けられます。

クラウドストレージを頻繁に使うユーザーや、ビジネスでの効率化を重視する方にとって、非常にコスパの高い選択肢となっています。

✅ 今回のポイントまとめ

Dropbox Plus 3年版×3セットが今だけ26％OFF（95,220円）。

2TBの大容量で、どのデバイスからでも自動同期が可能。

遠隔削除機能を備え、万一の紛失時もデータを安全に守れます。

公式サポート付きの正規品だから安心。

そして何より、最大9年間使えるお得なまとめ買いプランで、長期的なコストを大幅に削減できます。

クラウドストレージをお探しの方は、今がチャンス。容量・利便性・安全性すべてを兼ね備えたDropbox Plusを、この機会にお得に手に入れよう。