Dropbox Plusが26％OFF！ 9年使える最強コスパの正規ライセンスがAmazonプライム感謝祭に登場
2025年10月09日 12時45分更新
【26％OFF】Dropbox Plus 3年版×3セットが特別価格で登場！9年間使える圧倒的コスパのクラウドストレージ
ソースネクストから、人気のクラウドストレージサービス「Dropbox Plus（3年版×3セット）」がプライム感謝祭に登場。
現在、期間限定の特別価格で販売されており、参考価格128,100円のところ、26％OFFの95,220円で購入可能です。
■ Dropbox Plusとは？
Dropboxは、世界で6億人以上が利用するオンラインストレージサービスです。
2TB（2,048GB）の大容量を誇り、Windows・Mac・Android・iOSといった主要デバイスすべてに対応しています。
ファイルの自動同期や共有が簡単にでき、どの端末からでもアクセス可能。仕事でもプライベートでも、データ管理をスマートにしてくれます。
さらに、デバイス紛失時の遠隔フォルダ削除機能も搭載。パソコンやスマホをなくしても、データの安全を守ることができます。セキュリティ面でも安心ですね。
■ 正規販売店だから安心のサポート体制
この「Dropbox Plus 3年版×3セット」は、ソースネクスト公式サイトで販売しているものと同じ正規品。購入後は同社のサポートを直接受けられます。
パッケージにはシリアル番号とダウンロード手順が同梱されており、利用にはインターネット環境が必要となります。
■ 最大9年間使える！圧倒的コスパのまとめ買い
3年版を3セットまとめて購入することで、ライセンス期間を最大9年間に延長可能。更新の手間がなく、長期的に安心して使い続けられます。
クラウドストレージを頻繁に使うユーザーや、ビジネスでの効率化を重視する方にとって、非常にコスパの高い選択肢となっています。
✅ 今回のポイントまとめ
Dropbox Plus 3年版×3セットが今だけ26％OFF（95,220円）。
2TBの大容量で、どのデバイスからでも自動同期が可能。
遠隔削除機能を備え、万一の紛失時もデータを安全に守れます。
公式サポート付きの正規品だから安心。
そして何より、最大9年間使えるお得なまとめ買いプランで、長期的なコストを大幅に削減できます。
クラウドストレージをお探しの方は、今がチャンス。容量・利便性・安全性すべてを兼ね備えたDropbox Plusを、この機会にお得に手に入れよう。
