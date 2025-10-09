Amazonセール情報大紹介！ 第170回
「洗うのが面倒」な人に朗報。タイガー魔法瓶の食洗機対応ボトルがAmazonプライム感謝祭で15％オフ！
2025年10月09日
【プライム感謝祭セール対象】タイガー魔法瓶「スクリューステンレスボトル MMP-W030KK」がお得！
Amazonのプライム感謝祭セールで、タイガー魔法瓶の人気モデル「スクリューステンレスボトル MMP-W030KK」が15％オフの1,938円に！
通常価格2,280円からの値引きで、今が買い時です。
食洗機対応でお手入れラクラク
ふたとパッキンが一体化した「らくらくキャップ」を採用。洗うのは本体とふたの2点だけでOK。
毎日使ってもお手入れが簡単なので、忙しい朝でもストレスフリーです。
保温・保冷どちらもOK
タイガー独自の真空断熱構造で、ドリンクの温度を長時間キープ。
オフィスやアウトドア、通勤・通学にもぴったりの万能ボトルです。
軽量＆コンパクト
容量300ml・重量約130gと軽く、バッグにもスッと入るサイズ感。
マグにもタンブラーにも使えるので、シーンを選ばず活躍します。
高評価レビュー多数
Amazonで2,000件以上のレビューを獲得し、評価も高水準。
「洗いやすい」「保温力がすごい」と好評で、リピーターも多い人気商品です。
今だけのセール価格1,938円（税込）
在庫がなくなる前に、早めのチェックを！
