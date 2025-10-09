「洗うのが面倒」な人に朗報。タイガー魔法瓶の食洗機対応ボトルがAmazonプライム感謝祭で15％オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール対象】タイガー魔法瓶「スクリューステンレスボトル MMP-W030KK」がお得！

Amazonのプライム感謝祭セールで、タイガー魔法瓶の人気モデル「スクリューステンレスボトル MMP-W030KK」が15％オフの1,938円に！

通常価格2,280円からの値引きで、今が買い時です。

食洗機対応でお手入れラクラク

ふたとパッキンが一体化した「らくらくキャップ」を採用。洗うのは本体とふたの2点だけでOK。

毎日使ってもお手入れが簡単なので、忙しい朝でもストレスフリーです。

保温・保冷どちらもOK

タイガー独自の真空断熱構造で、ドリンクの温度を長時間キープ。

オフィスやアウトドア、通勤・通学にもぴったりの万能ボトルです。

軽量＆コンパクト

容量300ml・重量約130gと軽く、バッグにもスッと入るサイズ感。

マグにもタンブラーにも使えるので、シーンを選ばず活躍します。

高評価レビュー多数

Amazonで2,000件以上のレビューを獲得し、評価も高水準。

「洗いやすい」「保温力がすごい」と好評で、リピーターも多い人気商品です。

今だけのセール価格1,938円（税込）

在庫がなくなる前に、早めのチェックを！