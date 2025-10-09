【45%オフで1万0980円】“とりあえず一台”の決定版、Fire HD 10が今買い

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Fire HD 10 タブレット 32 GBが登場！

Prime Videoなどの動画や、雑誌、マンガ、音楽などが楽しめる「Fire HD 10 タブレット 32 GB」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

通常価格は1万9,980円のところ、今なら45％OFFの1万980円で購入できます。過去1か月で5,000点以上も売れた人気タブレットを半額近い45％オフで購入できる機会をお見逃しなく！

Fire HD 10 タブレットの特徴

「Fire HD 10 タブレット」は、Fire HD 10 第11世代よりも最大25％パフォーマンスが改善しており、動画などがサクサク楽しめます。

薄くて軽いのに、耐久性はApple iPad 10.9（第10世代）の約4倍。強化アルミノシリケートガラスと丈夫なデザインで、安心して持ち運びできます。

最大13時間の長時間バッテリーで外出先での動画視聴、マンガを読むにも便利です。

商品仕様

・ディスプレイ：10.1インチ 1080p フルHD

・解像度：1920 x 1200（224ppi）

・重量：434g

・サイズ：246×165×8.6mm

・RAM：3GB

・CPU：8コア（2x2.05GHz、6x2.0GHz）

まとめ：半額で買えるチャンスを見逃すな！

プライム感謝祭セールなら、45%OFFの1万980円で購入可能です。

5MPカメラ搭載でZoomで家族や、友達との通話にも便利です。1台持っていると何かと重宝するので、この機会に購入を検討されてみてはいかが？

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！