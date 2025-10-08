このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第164回

7,150MB/秒の爆速SSDが8,980円。Samsung 990 EVO PlusがAmazonプライム感謝祭セールで安い

2025年10月08日 17時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

アマゾンでSamsung 990 EVO Plus 1TBを入手

【Amazonプライム感謝祭セール2025】Samsung 990 EVO Plus 1TBが8,980円！驚異のスピードで登場

プライム感謝祭で話題の最強SSD

　Amazonプライム感謝祭セールが開催中！注目はサムスンのSSD「Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe Gen 4.0 ×4 NVMe M.2」。

　通常より18%オフの8,980円で販売され、PC高速化を狙うユーザーから熱視線を集めています。

最大7,150MB/秒の圧倒的スピード

　PCIe Gen 4.0 x4対応で、最大読出速度は7,150MB/秒。

　ゲーム起動や動画編集も一瞬。ランダム性能も読出850,000 IOPS・書込1,350,000 IOPSとトップクラスです。

安心の5年保証＆600TBW

　TLC NAND採用で長寿命。5年保証と600TBWの高耐久設計で、長期使用にも安心です。

　Amazonで国内正規品を購入すれば、しっかり保証が適用されます。

簡単装着のM.2（2280）対応

　スリムなM.2(2280)規格でノートPC・デスクトップどちらにも対応。

　取り付けるだけで、古いPCがまるで新品のようなスピードに生まれ変わります。

今だけの特価、在庫限り

　セール価格8,980円はプライム感謝祭だけ。

　在庫がなくなり次第終了なので、早めの購入がおすすめです。

まとめ：買って損なしのハイパフォーマンスSSD

　高速・高耐久・高コスパの三拍子がそろったSamsung 990 EVO Plus 1TB

　このセールを逃すと次はいつになるかわかりません。今が買い替えのベストタイミングです。

アマゾンでSamsung 990 EVO Plus 1TBを入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン