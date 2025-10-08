Amazonセール情報大紹介！ 第164回
7,150MB/秒の爆速SSDが8,980円。Samsung 990 EVO PlusがAmazonプライム感謝祭セールで安い
2025年10月08日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonプライム感謝祭セール2025】Samsung 990 EVO Plus 1TBが8,980円！驚異のスピードで登場
プライム感謝祭で話題の最強SSD
Amazonプライム感謝祭セールが開催中！注目はサムスンのSSD「Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe Gen 4.0 ×4 NVMe M.2」。
通常より18%オフの8,980円で販売され、PC高速化を狙うユーザーから熱視線を集めています。
最大7,150MB/秒の圧倒的スピード
PCIe Gen 4.0 x4対応で、最大読出速度は7,150MB/秒。
ゲーム起動や動画編集も一瞬。ランダム性能も読出850,000 IOPS・書込1,350,000 IOPSとトップクラスです。
安心の5年保証＆600TBW
TLC NAND採用で長寿命。5年保証と600TBWの高耐久設計で、長期使用にも安心です。
Amazonで国内正規品を購入すれば、しっかり保証が適用されます。
簡単装着のM.2（2280）対応
スリムなM.2(2280)規格でノートPC・デスクトップどちらにも対応。
取り付けるだけで、古いPCがまるで新品のようなスピードに生まれ変わります。
今だけの特価、在庫限り
セール価格8,980円はプライム感謝祭だけ。
在庫がなくなり次第終了なので、早めの購入がおすすめです。
まとめ：買って損なしのハイパフォーマンスSSD
高速・高耐久・高コスパの三拍子がそろったSamsung 990 EVO Plus 1TB。
このセールを逃すと次はいつになるかわかりません。今が買い替えのベストタイミングです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第163回
トピックス極寒－17℃で検証！ 羽毛も毛布もいらない究極に暖かい掛け布団が30％オフ
-
第162回
トピックス非効率な議事録作成から解放！ 会話がそのままメモになる次世代ボイスレコーダーが20％オフ
-
第161回
トピックス「読む時間が変わる」Kindle PaperwhiteがAmazonプライム感謝祭セールで2万円切り！
-
第160回
トピックス静音×高信頼の外付けHDDならコレ！ バッファローHD-AD4U3が今だけ12,730円【Amazonプライム感謝祭】
-
第159回
トピックス白スニーカーは何足あってもいい！ adidasシューズが46％オフの3,564円【Amazonプライム感謝祭】
-
第158回
トピックス15万円以上も安い驚きの価格！ REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビが60％オフ【Amazonプライム感謝祭】
-
第157回
トピックスiPhoneが好きならMacも好きになるはず！ 人気のMac miniがプライム感謝祭セールに登場
-
第156回
トピックス高級Staub鍋が“まさかの46%オフ”に。Amazonプライム感謝祭が本気すぎる
-
第155回
トピックス【プライム感謝祭】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！
-
第154回
トピックス【たった5,814円】機能性抜群なHUAWEI Band 10 Aluminum Editionが32％OFF【Amazonプライム感謝祭】
- この連載の一覧へ