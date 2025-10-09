スクウェア・エニックスは10月9日、同社が運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の50％オフセールを開催した。

最新の「黄金のレガシー」まで、全拡張パッケージ入りの「コンプリートパック」が 3190円 と破格のお値段に。カプコンの「モンスターハンターワイルズ」とのコラボも始まっているので、本作をスタートするなら絶好のチャンスと言えるだろう。

【セール期間】

・PlayStation 5版、PlayStation 4版、Windows版、Mac版

2025年10月8日～10月22日まで

・Xbox Series X|S版

2025年10月9日～10月16日19時頃まで

・「FFXIV」セール特設サイト

https://sqex.to/SFbSW

また、同時開催中の「スクエニ OCTOBER SALE」では「オクトパストラベラー」バンドル版や「キングダムハーツ」など、多数の名作がセールに。こちらも合わせてチェックしてみては。

・「スクエニ OCTOBER SALE」特設サイト

https://sqex.to/v4lAb

【ゲーム情報】

タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）

配信日：配信中（2024年7月2日）

価格：

通常版：4620円

コレクターズエディション：6600円

CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

配信日：配信中（2024年7月2日）

価格：

通常版：6380円（ダウンロードのみ）

コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

© SQUARE ENIX