「ファイナルファンタジーXIV」半額セール 3000円台に
2025年10月09日 18時20分更新
スクウェア・エニックスは10月9日、同社が運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の50％オフセールを開催した。
最新の「黄金のレガシー」まで、全拡張パッケージ入りの「コンプリートパック」が3190円と破格のお値段に。カプコンの「モンスターハンターワイルズ」とのコラボも始まっているので、本作をスタートするなら絶好のチャンスと言えるだろう。
【セール期間】
・PlayStation 5版、PlayStation 4版、Windows版、Mac版
2025年10月8日～10月22日まで
・Xbox Series X|S版
2025年10月9日～10月16日19時頃まで
・「FFXIV」セール特設サイト
https://sqex.to/SFbSW
また、同時開催中の「スクエニ OCTOBER SALE」では「オクトパストラベラー」バンドル版や「キングダムハーツ」など、多数の名作がセールに。こちらも合わせてチェックしてみては。
・「スクエニ OCTOBER SALE」特設サイト
https://sqex.to/v4lAb
【ゲーム情報】
タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』
ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
通常版：4620円
コレクターズエディション：6600円
CERO：C（15歳以上対象）
タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
通常版：6380円（ダウンロードのみ）
コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）
※プレイするには別途サービス利用料金が必要。
© SQUARE ENIX
ASCII.jpの最新情報を購読しよう