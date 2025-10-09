ゲーム  >  「ファイナルファンタジーXIV」半額セール　3000円台に

「ファイナルファンタジーXIV」半額セール　3000円台に

2025年10月09日 18時20分更新

文● Zenon／ASCII

　スクウェア・エニックスは10月9日、同社が運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV（FF14）」の50％オフセールを開催した。

　最新の「黄金のレガシー」まで、全拡張パッケージ入りの「コンプリートパック」が3190円と破格のお値段に。カプコンの「モンスターハンターワイルズ」とのコラボも始まっているので、本作をスタートするなら絶好のチャンスと言えるだろう。

【セール期間】

・PlayStation 5版、PlayStation 4版、Windows版、Mac版
2025年10月8日～10月22日まで
・Xbox Series X|S版
2025年10月9日～10月16日19時頃まで

・「FFXIV」セール特設サイト
https://sqex.to/SFbSW

　また、同時開催中の「スクエニ OCTOBER SALE」では「オクトパストラベラー」バンドル版や「キングダムハーツ」など、多数の名作がセールに。こちらも合わせてチェックしてみては。

・「スクエニ OCTOBER SALE」特設サイト
https://sqex.to/v4lAb

 

【ゲーム情報】

タイトル：『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』
ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Windows／Mac／Steam）
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
　通常版：4620円
　コレクターズエディション：6600円
CERO：C（15歳以上対象）

タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
配信日：配信中（2024年7月2日）
価格：
　通常版：6380円（ダウンロードのみ）
　コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）
※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

© SQUARE ENIX

 

■関連サイト

