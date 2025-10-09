『モンハンワイルズ』にて頭防具【スカルフェイスα】の素材が手に入るイベントクエスト「狂威の食うか食われるか」が配信中！

カプコンは10月8日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）にて発売中の『モンスターハンターワイルズ』について、新たなイベントクエスト「狂威の食うか食われるか」と、チャレンジクエスト「刃翼の那由他」を配信。配信期間は、「狂威の食うか食われるか」が2025年11月12日8時59分まで、「刃翼の那由他」が10月22日8時59分まで。

また、今後配信を予定している新たなイベントクエストの情報を公開している。

イベントクエスト「狂威の食うか食われるか」

特別な素材を集めて、頭防具「スカルフェイスα」を入手しよう。

★8

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR41以上

クリア条件：狂竜化ゲリョス、狂竜化ネルスキュラの狩猟

初回配信期間（日本）：2025年10月8日9時～11月12日8時59分

チャレンジクエスト「刃翼の那由他」

指定された装備で記録に挑むチャレンジクエストが登場。参加することで限定のチャームを入手できる。

※限定のチャームは後日配布されます。

★6

フィールド：竜谷の跡地

受注・参加条件：HR31以上

クリア条件：セルレギオスの討伐

初回配信期間（日本）：2025年10月8日9時～10月22日8時59分

今後配信予定

・イベントクエスト「暴れん坊、ここに極まれり」

★9相当の強力な個体の「護竜アンジャナフ亜種」が登場。クリアすると「光るお守り」も入手できる。

★9

フィールド：竜都の跡形

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：護竜アンジャナフ亜種（歴戦の個体）の狩猟

初回配信期間（日本）：2025年10月22日時～11月19日8時59分

・イベントクエスト「ヒラバミ達の収穫祭」

特別な素材を集めて、防具「ハーベストαシリーズ」や、オトモ装備「ゴーストネコαシリーズ」を入手しよう。

★4

フィールド：氷霧の断崖

受注・参加条件：HR9以上

クリア条件：ヒラバミ3頭の狩猟

初回配信期間（日本）：2025年10月22日9時～11月12日8時59分

・イベントクエスト「ぬるい光は私に不要」

特別な素材を集めて、「ゼレドロン」モチーフの防具「ゼレドロαシリーズ」や、アルマの着せ替え装備を入手しよう。

※アルマの衣装変更は特定のサイドミッションクリア後に開放されます。

★8

フィールド：油涌き谷

受注・参加条件：HR41以上

クリア条件：ゲリョス（歴戦の個体）の狩猟

初回配信期間（日本）：2025年10月22日9時～11月12日8時59分

・常設配信イベントクエスト「闇き漁火よ、呪われてあれ」

油涌き谷の頂点捕食者が強大な力を持つ“歴戦王”となって登場。特別な報酬で防具「エグゾルスγシリーズ」が生産可能に。

★9

フィールド：油涌き谷

受注・参加条件：HR100以上

クリア条件：ヌ・エグドラ（歴戦王）の狩猟

配信日：2025年10月22日9時～

▼最新の配信スケジュールは公式サイトをチェック！

https://info.monsterhunter.com/wilds/event-quest/ja/schedule

※オンライン接続が必要です。オンラインマルチプレイを行うには、アップデートによりゲームを最新の状態にしておく必要があります。

※クエストは、予告なく内容の変更または、実施を中止する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

通常版：9990円（パッケージ）／9900円（ダウンロード）

デラックスエディション：1万1900円（ダウンロード）

プレミアムデラックスエディション：1万3900円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

"PlayStation"および"PS5"はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。