「FF14」無料でソフト4本分のボリュームを遊べるように
スクウェア・エニックスは4月30日、同社が開発・運営するオンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」（FF14）について、無料で遊べる「フリートライアル」の範囲を拡張したと発表。
これにより、期間制限なく無料でレベル80（製品版は上限100）まで遊べるようになった。基本パッケージである「新生エオルゼア」に加え、拡張パッケージ「蒼天のイシュガルド」「紅蓮のリベレーター」「漆黒のヴィランズ」の4本分を無料で体験できる。
MMORPGなのでパーティプレイが醍醐味ではあるものの、メインストーリーの攻略にはNPCが同行してくれるサポートシステムも用意。1人で始めても安心だ。
拡張パッケージは現在、上記のものに加え「暁月のフィナーレ」「黄金のレガシー」が販売中。プレイデータはいつでも製品版に引き継げるため、まずは気軽に触れてみてはいかがだろうか。その場合は「コンプリートパック」を購入するのがオススメだ。
また、2026年8月ごろにはNintendo Switch 2版も発売予定。フリートライアルの拡充とあわせ、ますますプレイヤー人口が拡大しそうだ。
※フリートライアルには、一部機能の制限があります。
※『ファイナルファンタジーXIV』はオンラインゲームです。プレイに関わるインターネット接続料および通信料は、お客様のご負担となります。
※フリートライアルから正式サービスに移行するためには、ゲームソフト購入のほか、サービス利用料金とインターネット接続環境が必要です。
・フリートライアルについてはこちら
https://sqex.to/nh2q4
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック
ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Mac）
配信日：配信中（2021年12月7日）
価格：
通常版：6380円（ダウンロードのみ）
コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）
※プレイするには別途サービス利用料金が必要。
CERO：C（15歳以上対象）
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