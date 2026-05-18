スクウェア・エニックスは5月15日より、オンラインRPG「ファイナルファンタジーXIV」（FF14）を最大96時間ぶん無料で遊べるログインキャンペーンを実施中だ。期間は6月14日まで。

対象となるのは、製品版のプレイ権が登録されており、プレイ可能日数が残っておらず、最後の契約終了日から30日以上経過している人となる。

要するに、少しゲームから離れてしまった既存ユーザーへの「おかえりなさいキャンペーン」と言っていいだろう。

※新規ユーザーはRPG4本ぶんのボリュームを遊べる無料体験版から始めるべし！

現在「FF14」では「ファイナルファンタジーXI」（FF11）とのコラボイベント「星唄異聞」を5月25日まで復刻開催中。また、最新アップデートパッチ7.5[彼方に至る路]にて「FF11」とのクロスオーバーコンテンツの最終章「ウィンダス：ザ・サードウォーク」も公開している。

既存ユーザー、とりわけ「FF11」プレイヤーはこの機会に、「FF14」をプレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム）

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Mac）

配信日：配信中（2021年12月7日）

価格：

通常版：6380円（ダウンロードのみ）

コレクターズエディション：1万4960円（ダウンロードのみ）

※プレイするには別途サービス利用料金が必要。

CERO：C（15歳以上対象）

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