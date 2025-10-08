Amazonセール情報大紹介！ 第163回
Amazonプライム会員限定
極寒－17℃で検証！ 羽毛も毛布もいらない究極に暖かい掛け布団が30％オフ
2025年10月08日 17時00分更新
【プライム感謝祭セール】BRAIN SLEEP コンフォーター パーフェクトウォーム EXシングルが登場！
BRAIN SLEEP（ブレインスリープ）から、9層魔法瓶構造で驚異の吸湿発熱力を実現した布団「コンフォーター パーフェクトウォーム EXシングル」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格4万2,900円のところ、今なら30％OFFの3万30円で購入できます。
BRAIN SLEEP コンフォーター パーフェクトウォーム EXシングルの特徴
羽毛布団の中でも高品質と言われるグースダウン羽毛布団と比較して、約120％の保温性を実現。コンフォーター パーフェクトウォームEXをかけるだけで－17℃の環境下でも、布団の中は快適と感じる温度をキープします。
独自開発した肌面の毛布生地は、極上の気持良さ・ムレにくさ・吸湿発熱性機能を兼ね備え、羽毛布団と比較しても通気性が抜群。掛け布団全体で湿気を吸って放出するため、ムレない快適な睡眠環境で不快感無し。
丸ごと洗えて、清潔加工。オフシーズンにはコンパクト収納も可能です。
まとめ：30％オフで買えるチャンス！
プライム感謝祭セールなら、30%OFFの3万30円で購入可能です。
寒くなる前に高機能な布団を探していたという方は、ぜひこの機会にAmazonをチェックしてみてください。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
