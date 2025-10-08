非効率な議事録作成から解放！ 会話がそのままメモになる次世代ボイスレコーダーが20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】Plaud Note AI ボイスレコーダーが登場！

会議などを簡単に記録・要約できるAIボイスレコーダーブランド「Plaud」から、極薄カードタイプ「Note AI ボイスレコーダー」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

通常価格は2万7,500円のところ、今なら20％OFFの2万2,000円で購入できます。過去1か月で3,000点以上購入された、いま人気のアイテムです。

Plaud Note AI ボイスレコーダーの特徴

録音、文字起こし、要約の一連作業が、タッチ操作だけで即座に完了。最新AIモデルによる要約機能で、メモを取る作業から要約の作成まで、わずかな時間で簡単に仕上げられます。

会議やセミナー、インタビューなど、さまざまなシーンに合わせて異なる形式で要約とマインドマップを作成できるため、面倒な議事録作成などに、もう悩む必要はありません。

2つの高感度マイクで360度の収音が可能なほか、AI人声強化機能で会話内容をよりクリアに調整できます。

商品仕様

・サイズ：約85.6×54.1×2.99（mm）

・重量：29.5g

・連続録音時間：30時間

・本体ストレージ：64GB

・付属品：専用マグネットケース、マグネットリング、充電ケーブル

まとめ：20％オフで買えるチャンス！

プライム感謝祭セールなら、20%OFFの2万2,000円で購入可能です。

音声録音だけでなく、要約や文字起こしも簡単にできるので、オフィスでの会議や通話音声の正確な記録を求める方におすすめです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！