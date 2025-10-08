白スニーカーは何足あってもいい！ adidasシューズが46％オフの3,564円【Amazonプライム感謝祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】adidas（アディダス）スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69が登場！

adidas（アディダス）スニーカー アドバンコート「LIT48 EOT69」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格6,600円のところ、今なら46％OFFの3,564円で購入できます。

メンズスニーカーのカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気商品を履いて、足元をばっちり決めませんか？

adidas（アディダス）スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69の特徴

耐久性に優れた人工皮革アッパーは、ソフトで足にぴったり快適フィットします。パーフォレーション加工のスリーストライプスとラバーアウトソールを備えた、ライフスタイルに寄り添うシューズに仕上がっています。

まとめ：46％オフで買えるチャンス！

プライム感謝祭セールなら、46%OFFの3,564円で購入可能です。ぜひこの機会に足元のおしゃれを充実させませんか？

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！