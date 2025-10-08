Amazonセール情報大紹介！ 第159回
Amazonプライム会員限定
白スニーカーは何足あってもいい！ adidasシューズが46％オフの3,564円【Amazonプライム感謝祭】
2025年10月08日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】adidas（アディダス）スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69が登場！
adidas（アディダス）スニーカー アドバンコート「LIT48 EOT69」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
参考価格6,600円のところ、今なら46％OFFの3,564円で購入できます。
メンズスニーカーのカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気商品を履いて、足元をばっちり決めませんか？
adidas（アディダス）スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69の特徴
耐久性に優れた人工皮革アッパーは、ソフトで足にぴったり快適フィットします。パーフォレーション加工のスリーストライプスとラバーアウトソールを備えた、ライフスタイルに寄り添うシューズに仕上がっています。
まとめ：46％オフで買えるチャンス！
プライム感謝祭セールなら、46%OFFの3,564円で購入可能です。ぜひこの機会に足元のおしゃれを充実させませんか？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第162回
トピックス非効率な議事録作成から解放！ 会話がそのままメモになる次世代ボイスレコーダーが20％オフ
-
第161回
トピックス「読む時間が変わる」Kindle PaperwhiteがAmazonプライム感謝祭セールで2万円切り！
-
第160回
トピックス静音×高信頼の外付けHDDならコレ！ バッファローHD-AD4U3が今だけ12,730円【Amazonプライム感謝祭】
-
第158回
トピックス15万円以上も安い驚きの価格！ REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビが60％オフ【Amazonプライム感謝祭】
-
第157回
トピックスiPhoneが好きならMacも好きになるはず！ 人気のMac miniがプライム感謝祭セールに登場
-
第156回
トピックス高級Staub鍋が“まさかの46%オフ”に。Amazonプライム感謝祭が本気すぎる
-
第155回
トピックス【プライム感謝祭】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！
-
第154回
トピックス【たった5,814円】機能性抜群なHUAWEI Band 10 Aluminum Editionが32％OFF【Amazonプライム感謝祭】
-
第153回
トピックス【2,990円！】軽い・長持ち・高音質！Anker完全ワイヤレスイヤホンが33%オフ
-
第152回
トピックス【23％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万3,000円！／プライム感謝祭じゃないが激安！
- この連載の一覧へ