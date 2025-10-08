15万円以上も安い驚きの価格！ REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビが60％オフ【Amazonプライム感謝祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビ 65Z570Lが登場！

REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビ 「65Z570L」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

参考価格26万4,000円のところ、今なら60％OFFの10万4,800円で購入できます。

今回のセール品は2022年モデルとなりますが、この価格でこのスペックのテレビが手に入るのであれば、型落ちとはいえ、納得の買い物ができるのではないでしょうか。

REGZA（レグザ）65インチ4K液晶テレビ 65Z570Lの特徴

地デジやBS・CS放送、4K放送も高精細な4K液晶テレビです。レグザエンジンZRⅡを搭載し、高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を実現しています。

4K液晶パネルを映像処理エンジンで倍速制御することで、スポーツ中継などの動きの速いシーンもくっきりなめらかです。

最新の音声処理システムにより、テレビ本体のスピーカーで高音から重低音まで立体的で迫力あるサウンドを体感できます。

商品仕様

・画面サイズの単位：65インチ

・スピーカーの特徴：重低音立体音響システム、Dolby Atmos対応

・通信・接続インターフェース：Wi-Fi

・推奨ネットサービス（Youtube、streamnado）：Netflix、Amazon Prime Video、‎YouTube、Disney+、Net.TV、ABEMA、Hulu、U-NEXT、TVer、dTV、Paravi、Rakuten TV、SPOOX、DMM.com

・音声入力：HDMI

・信号形式：4K, HDMI, USB, ATSC, DVB

・HDMIポート数：4

・USB3.0ポート数：1

・USBポート数：2

まとめ：超お得な60％オフで買えるチャンス！

プライム感謝祭セールなら、60%OFFの10万4,800円で購入可能です。

予約録画から好きなジャンルの番組を自動で分類し、あなたがよく見る番組をAIが学習しておすすめしてくれるので、テレビライフを充実させたい方におすすめです。

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！