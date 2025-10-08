Amazonセール情報大紹介！ 第157回
Amazonプライム会員限定
iPhoneが好きならMacも好きになるはず！ 人気のMac miniがプライム感謝祭セールに登場
2025年10月08日 12時45分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】Apple 2024 Mac miniが登場！
パワフルなのに驚くほど小さくなった「Apple 2024 Mac mini」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格は14万8,545円のところ、今なら9％OFFの13万5,800円で購入できます。ミニPCのカテゴリーでベストセラー1位を獲得した人気商品をいつもよりお安く購入できる機会をお見逃しなく！
Apple 2024 Mac miniの特徴
Mac miniデスクトップコンピュータは、12.7センチ四方のボディでどんな場所でも自在に配置できます。圧倒的なパフォーマンスをもたらすM4チップを内蔵し、あらゆることが軽快でなめらかです。
前面には初めてUSB-Cポート×2とヘッドフォンジャックを搭載。背面には、Thunderbolt×3、HDMI、ギガビットEthernetポートが搭載されております。
商品仕様
・サイズ：12.7×12.7×5.0（cm）
・重量：0.67kg（M4）、0.73kg（M4 Pro）
・プロセッサ：Apple M4チップまたはApple M4 Proチップ
・接続と拡張性：Thunderbolt 4ポート x 3（M4）、Thunderbolt 5ポート x 3（M4 Pro）、USB-Cポート x 2、HDMIポート、ギガビットEthernetまたは10Gb Ethernet
・通信機能：Wi-Fi 6E (802.11ax)、 Bluetooth 5.3
まとめ：9％オフで買えるチャンス！
プライム感謝祭セールなら、9%OFFの13万5,800円で購入可能です。
別のApple製デバイスと魔法のように連係するので、iPhoneユーザーでMacは未所持という方は、ぜひこの機会にAmazonをチェックしてみてください。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
