【プライム感謝祭】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！
2025年10月08日
プライム感謝祭にもAnker充電ステーション登場！
充電機器で圧倒的な人気を誇るAnkerの製品「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」が、プライム感謝祭セールにて33％オフの特別価格、4,690円で販売されています。
6台同時充電が可能な高性能ステーション
USB-C・USB-A・AC差込口を各2ポートずつ搭載し、最大6台のデバイスを同時に充電可能。スマホ、タブレット、ノートPCなど複数機器を一度にまとめて充電できるため、コンセント周りがすっきり片付きます。
最大67Wの急速充電でMacBook Proも短時間充電
この充電ステーションは最大67Wの急速充電に対応。MacBook Proのような高出力デバイスでもスピーディーに充電でき、仕事や学習、出張中でも効率的に利用可能です。
コンパクト設計と便利な延長コード
本体サイズは10cm×9.3cmとコンパクトで軽量。さらに1.5mの延長コード付きで、寝室やデスク周りなど場所を選ばず設置可能。カラーはグレイッシュブルー、ブラックから選べます。
安全性と安心の長期保証
Ankerは安全性にも徹底的に配慮し、PSE技術基準適合を実現。さらに最大30ヵ月の保証付きなので、購入後も安心して長期間使用できます。
今こそお得に快適な充電環境を手に入れるチャンス
毎日の充電環境を効率的かつ快適にしたい人にとって、Anker Nano Charging Stationはまさに最適な選択肢です。
