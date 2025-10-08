Amazonセール情報大紹介！ 第153回
【2,990円！】軽い・長持ち・高音質！Anker完全ワイヤレスイヤホンが33%オフ
2025年10月08日 09時40分更新
プライム感謝祭で「Soundcore Life P2 Mini」がお得に登場
Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Life P2 Mini」が、プライム感謝祭セール価格2,990円で販売中です（通常価格4,490円から33%オフ）。
驚きの軽量設計と防水性能で快適に使える
イヤホン本体の重さはわずか約4.4g。長時間装着しても疲れにくい設計が魅力です。さらにBluetooth 5.3に対応し、接続も安定。IPX5防水性能を備えているため、雨の日や運動中でも安心して利用できます。
最大32時間の長時間再生と迫力の低音
イヤホン単体で最大8時間、充電ケースを併用すれば最大32時間の音楽再生が可能。10mmの大型ドライバーを搭載し、低音の迫力とクリアな音質を実現。さらに専用アプリで22種類のプリセットイコライザーから自分好みに音質をカスタマイズできます。
AIノイズリダクションでクリアな通話
AIノイズリダクション機能を搭載し、周囲の雑音を効果的にカット。オンライン会議や外出先での通話も、相手にクリアな声を届けられます。
プライム感謝祭でお得に購入可能
軽量・高音質・防水・長時間再生を兼ね備えた「Soundcore Life P2 Mini」。プライム感謝祭セールで手に入るこのチャンスをお見逃しなく。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか見てみましょう！
以下はプライム感謝祭先行セール対象商品の一部です。
New Amazon Kindle Colorsoft 16GB
光の反射を抑えた目に優しい紙のような読み心地のKindleがカラーディスプレイで登場。16GBのストレージで、数千冊のコンテンツをこの1台に保存し、持ち歩けます。
ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F17 FX707VV
本商品はAmazon.co.jp限定です。標準モデルが本体色イェーガーグレー、対応Bluetoothバージョンが5.2なのに対し、限定品は本体色メカグレー、Bluetooth 5.1となります。
PUMA ユニセックス大人 リッキー 387607
定番で合わせやすいスニーカーです。 シンプルなフォルムにサイドのフォームストリップが引き立つデザイン。コーディネートにも取り入れやすく日常使いしやすいアイテムです。
