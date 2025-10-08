Amazonセール情報大紹介！ 第151回
【2,990円！】iPhone 17・Airも急速充電！ Anker Nano II 65Wが29％オフ／プライム感謝祭
2025年10月08日 09時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【プライム感謝祭セール】Anker Nano II 65Wが33%オフ！ 最新iPhone 17にも対応する急速充電器
人気のアクセサリーブランドAnker（アンカー）から、話題の急速充電器「Anker Nano II 65W」がプライム感謝祭セールに登場。
通常価格4,490円が、今なら33%オフの2,990円で購入できます。お得に買えるのは期間限定。このチャンスを逃さないようにしましょう！
プライム感謝祭セール対象商品情報
セール価格：2,990円（税込）
通常価格：4,490円（税込）
割引率：33%オフ
対応機種：MacBook、Windows PC、iPad、iPhone（最新のiPhone 17 / iPhone Air含む）、Galaxy、Androidスマホなど
特徴とメリット
① 最新iPhone 17 / iPhone Airも急速充電に対応
Anker独自の「GaN IIテクノロジー」を採用し、最大65Wの高出力を実現。
MacBookやノートPCはもちろん、最新のiPhone 17やiPhone Airにも対応しています。iPhoneの買い替えを検討している方にとって、今後も長く安心して使える充電器です。
② 小型で持ち運びに便利
一般的な同クラス充電器と比べて約60%小型化。さらに折りたたみ式プラグを搭載しているため、カバンの中でもかさばらず、外出やリモートワークにも最適です。
③ 安心の安全設計
国際安全規格「IEC 62368-1」に準拠し、日本の電気用品安全法にも適合。パワフルでありながら高い安全性を備えているため、長時間の使用でも安心して使えます。
まとめ：今が買い時！
33%オフで2,990円（税込）
最新iPhone 17 / iPhone Air対応
小型＆パワフル＆安全
高性能・コンパクト・安全性を兼ね備えた「Anker Nano II 65W」は、プライム感謝祭セールでお得に入手できる今が買い時です。
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第155回
トピックス【プライム感謝祭】Anker 6ポート充電ステーションが33％オフ！
-
第154回
トピックス【たった5,814円】機能性抜群なHUAWEI Band 10 Aluminum Editionが32％OFF【Amazonプライム感謝祭】
-
第153回
トピックス【2,990円！】軽い・長持ち・高音質！Anker完全ワイヤレスイヤホンが33%オフ
-
第152回
トピックス【23％オフ】ソニーの音響技術をゲーミングに最適化したワイヤレスイヤホンが2万3,000円！／プライム感謝祭じゃないが激安！
-
第150回
トピックス【2,864円】タッチパッド搭載の変態仕様！Ewinミニキーボードが28%引き／プライム感謝祭
-
第149回
トピックス寝てる間に脚スッキリ。メディキュットが今だけAmazonプライム感謝祭で20％OFF！
-
第148回
トピックスこの映像、家で見られるの？ レグザ「50Z570L」が48％オフで衝撃の79,800円！【Amazonプライム感謝祭】
-
第147回
トピックスAnkerの超軽量ワイヤレスイヤホンが33％オフの2,990円【プライム感謝祭セール】
-
第146回
トピックスハンガーにかけたままの衣類に使えるパワフルスチーマーが6,350円【プライム感謝祭セール】
-
第145回
トピックスヒツジを数える間もなくZzzという気持ちよさ！ 人気の安眠枕がプライム感謝祭セールに登場
- この連載の一覧へ