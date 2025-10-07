Amazonセール情報大紹介！ 第148回
この映像、家で見られるの？ レグザ「50Z570L」が48％オフで衝撃の79,800円！【Amazonプライム感謝祭】
2025年10月07日 17時15分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonプライム感謝祭セール】レグザ「50Z570L」4Kテレビが48％オフ！今だけ79,800円
話題の高画質テレビが特別価格に
レグザの4K液晶テレビ「50Z570L」が、現在開催中のAmazonプライム感謝祭セールで通常価格154,000円から48％オフの79,800円で販売されています。
さらに1,224ポイント還元付きです。
美しい映像と迫力サウンド
直下型倍速パネルと高コントラストパネルを採用し、リアルで鮮やかな4K映像を実現。映画やスポーツ観戦では臨場感あふれる映像が楽しめます。
また、重低音立体音響システムを搭載し、音の広がりと深みも抜群。自宅がまるでシアターのように。
AIが番組をおすすめ＆ネット動画も充実
AIが好みを学習し番組を提案する「新ざんまいスマートアクセス」を搭載。録画も簡単で操作性も◎。
Netflix、Prime Video、YouTubeなど主要動画サービスに対応。瞬速ゲームモードで約0.83msecの低遅延プレイも可能です。
接続性も抜群で使いやすい
HDMI×4、USB×2を備え、複数デバイスを同時接続可能。Wi-Fi対応でネット動画もスムーズに楽しめます。
【まとめ】今が買い替えのチャンス
4K高画質と高音質を備えたレグザが、今だけ48％オフの79,800円。セール終了前に手に入れたい注目モデルです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第147回
トピックスAnkerの超軽量ワイヤレスイヤホンが33％オフの2,990円【プライム感謝祭セール】
-
第146回
トピックスハンガーにかけたままの衣類に使えるパワフルスチーマーが6,350円【プライム感謝祭セール】
-
第145回
トピックスヒツジを数える間もなくZzzという気持ちよさ！ 人気の安眠枕がプライム感謝祭セールに登場
-
第144回
トピックス45％オフの1万980円でFire HD 10タブレットが買える！【プライム感謝祭セール】
-
第143回
トピックス次世代のMRヘッドセット「Meta Quest 3S」が16％オフの4万700円【プライム感謝祭セール】
-
第142回
トピックスレグザ 65Z570Lがまさかの60％オフ！ この価格で4K倍速は反則級【Amazonプライム感謝祭】
-
第141回
トピックス【プライム感謝祭じゃないが激安！】22年モデルだっていいじゃない、半額だもの！ レグザ55インチ4K液晶テレビが8万9,800円
-
第140回
トピックス【プライム感謝祭】Anker「PowerLine III USB-Cケーブル」が720円に！60W急速充電対応
-
第139回
トピックス【5秒でたためる傘】完全遮光＆撥水！ プライム感謝祭で20％OFF
-
第138回
トピックス【5,480円！】人気のトラックボールマウスM575の新モデルがプライム感謝祭で35%オフ！
- この連載の一覧へ