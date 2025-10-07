ハンガーにかけたままの衣類に使えるパワフルスチーマーが6,350円【プライム感謝祭セール】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール】ティファール 衣類スチーマー DT7132J0が登場！

ティファールの衣類スチーマー「DT7132J0」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。

通常価格は7,480円のところ、今なら15％OFFの6,350円で購入できます。過去1か月で1,000点以上も売れたプロのスタイリストも愛用する衣類スチーマーを15％オフで購入できる機会をお見逃しなく！

ティファール 衣類スチーマー DT7132J0の特徴

ティファールの衣類スチーマー「かけたままシワ伸ばし専用タイプ」なら、大量のパワフルスチームで、あっという間に満足の仕上がり。

パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去・除菌するほか、アレル物質・花粉物質の低減や、殺ダニ効果を発揮します。

パワフル連続スチームで繊維の奥までしっかり届き、ハンガーにかけたままでもラクにキレイにシワが伸ばせます。

商品仕様

・スチーム量：平均21g/分

・立ち上がり時間：約15秒

・連続使用時間：約7分

・水タンク容量：150mL

・本体重量：約910g

・本体サイズ（幅×長さ×高さ）：111×141×258mm

・付属品：アタッチメントブラシ、スチームボンネット、携帯ポーチ

まとめ：15％オフで買えるチャンスを見逃すな！

プライム感謝祭セールなら、15%OFFの6,350円で購入可能です。

気になる汗や食事などのニオイを大量のスチームで脱臭したり、洗濯が難しいアイテムのウィルス除去・除菌など、さまざまな使い方ができるので、1台あると重宝します。ぜひこの機会に購入を検討されてみてはいかが？

総勢200万点以上が特別価格

Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。

また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。

プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。﻿先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！