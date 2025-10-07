Amazonセール情報大紹介！ 第146回
Amazonプライム会員限定
ハンガーにかけたままの衣類に使えるパワフルスチーマーが6,350円【プライム感謝祭セール】
2025年10月07日 16時15分更新
【プライム感謝祭セール】ティファール 衣類スチーマー DT7132J0が登場！
ティファールの衣類スチーマー「DT7132J0」がAmazonプライム感謝祭セールに登場。
通常価格は7,480円のところ、今なら15％OFFの6,350円で購入できます。過去1か月で1,000点以上も売れたプロのスタイリストも愛用する衣類スチーマーを15％オフで購入できる機会をお見逃しなく！
ティファール 衣類スチーマー DT7132J0の特徴
ティファールの衣類スチーマー「かけたままシワ伸ばし専用タイプ」なら、大量のパワフルスチームで、あっという間に満足の仕上がり。
パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去・除菌するほか、アレル物質・花粉物質の低減や、殺ダニ効果を発揮します。
パワフル連続スチームで繊維の奥までしっかり届き、ハンガーにかけたままでもラクにキレイにシワが伸ばせます。
商品仕様
・スチーム量：平均21g/分
・立ち上がり時間：約15秒
・連続使用時間：約7分
・水タンク容量：150mL
・本体重量：約910g
・本体サイズ（幅×長さ×高さ）：111×141×258mm
・付属品：アタッチメントブラシ、スチームボンネット、携帯ポーチ
まとめ：15％オフで買えるチャンスを見逃すな！
プライム感謝祭セールなら、15%OFFの6,350円で購入可能です。
気になる汗や食事などのニオイを大量のスチームで脱臭したり、洗濯が難しいアイテムのウィルス除去・除菌など、さまざまな使い方ができるので、1台あると重宝します。ぜひこの機会に購入を検討されてみてはいかが？
総勢200万点以上が特別価格
Amazonは「プライム感謝祭」として、200万点以上の商品がセール対象となるプライム会員限定のセールを2025年10月7日から10月10日までの期間で開催します。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。10月4日～10日のセール期間中、対象商品を合計1万円以上お買い物するとポイントがもらえます。参加にはキャンペーンへのエントリーが必要になるので、お忘れなく。
プライム感謝祭の対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。先駆けて行われる先行セールではどんな商品があるのか、チェックしみてみましょう！
