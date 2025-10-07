レグザ 65Z570Lがまさかの60％オフ！ この価格で4K倍速は反則級【Amazonプライム感謝祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【プライム感謝祭セール2025】レグザ 65インチ 4K液晶テレビ「65Z570L」が60％オフ！

驚きの60％オフ！今が買い時

レグザの高性能モデル「レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L」が、プライム感謝祭セールで通常価格264,000円から104,800円へ大幅値下げ。

2025年のセールで最も注目されている4Kテレビのひとつです。

圧倒的な映像美と臨場感

直下型倍速パネル採用により、動きの速いシーンも滑らかで高コントラストな映像を再現。映画やスポーツ観戦もリアルな臨場感で楽しめます。

さらに重低音立体音響システムを搭載し、迫力あるサウンドが映像を引き立てます。

動画配信＆ゲームにも最適

Wi-Fi対応でNetflixやPrime Videoなど主要な動画サービスを快適に視聴可能。リモコンひとつで操作も簡単です。

約0.83msecの低遅延「瞬速ゲームモード」搭載で、ゲーマーにも最適なレスポンスを実現します。

4Kチューナー内蔵＆録画機能付き

4Kチューナーを標準搭載し、外付けHDDを使えば裏番組録画も可能。見逃したくない番組をしっかり保存できます。

AIが学習してあなた好みを提案

「新ざんまいスマートアクセス」機能が視聴履歴を学習し、あなたにぴったりの番組を自動でおすすめ。自宅でのテレビ体験をよりスマートに。

まとめ｜この性能でこの価格は今だけ

映像・音・機能すべてが高水準の「65Z570L」。今だけ104,800円で手に入るこのチャンスをお見逃しなく。

在庫がなくなり次第終了。プライム感謝祭セールで、理想の4Kテレビをお得に手に入れましょう。